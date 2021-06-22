Порошенко отдыхает в лакшери отелях даже во время расследования его сотрудничества с Медведчуком, - эксперт

Народный депутат и экс-президент Петр Порошенко отдыхает в лакшери отелях даже во время расследования его сотрудничества с народным депутатом и одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Судя по обнародованным "пленкам Бигуса", Порошенко устроил себе отдых в том числе за деньги, заработанные на торговле нефтепродуктами из страны-оккупанта и углем из ОРДЛО. Такое мнение высказал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

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"Петр Порошенко — официальный миллиардер и может позволить себе не только Турцию, но и Мальдивы. Но сейчас важно то, что информация и фото с его турецкого отдыха появились на фоне скандала с обнародованным "пленками Бигуса", где говорится о живом интересе президента Порошенко в подготовке и реализации "барыжных" (если использовать дефиниции Михо Саакашвили) схем торговли нефтепродуктами из России и углем из ОРДЛО. Причем при посредничестве кума Путина Виктора Медведчука", — отмечает эксперт.

Отдых Порошенко в Турции, учитывая обнародованные факты, по мнению политолога, выглядит особенно цинично, если учитывать предыдущий патриотический имидж экс-президента.

"Громкие обвинения обнародованы, расследуются, до расстановки точек в этом деле очень далеко, — продолжает эксперт. — И как раз в этом месяце СБУ допрашивала Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене Медведчука и его соратника Тараса Козака…"

По мнению политолога, Порошенко выбрал не лучшее время для солнечных ванн в Турции.

"Просто какая-то плохая карма с отдыхом Порошенко получается — то не в тех местах, то не в то время. Хуже чем сейчас было бы, только если бы Порошенко "засветился" на элитном отдыхе во время предыдущего разрушительного удара по имиджу "рыцаря-патриота без страха и упрека" — скандала с "Укроборонпромом" имени его доверенного лица Гладковского…" — резюмирует эксперт.