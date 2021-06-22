Порошенко відпочиває у лакшері готелях навіть під час розслідування його співпраці з Медведчуком, - експерт

Народний депутат та екс-президент Петро Порошенко відпочиває у лакшері готелях навіть під час розслідування його співпраці з народним депутатом і одним з лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Судячи з оприлюднених "плівок Бігуса", Порошенко влаштував собі відпочинок в тому числі за гроші, зароблені на торгівлі нафтопродуктами з країни-окупанта та вугіллям з ОРДЛО. Таку думку висловив Директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк.

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"Петро Порошенко – офіційний мільярдер і може дозволити собі не тільки Туреччину, але й Мальдіви. Але зараз важливо те, що інформація і фото з його турецького відпочинку з’явилися на фоні скандалу із оприлюдненими "плівками Бігуса", де йдеться про живе зацікавлення президента Порошенка у підготовці та реалізації "барижних" (якщо використовувати дефініції Міхо Саакашвілі) схем торгівлі нафтопродуктами з Росії та вугіллям з ОРДЛО. Причому за посередництва кума Путіна Віктора Медведчука", — наголошує експерт.

Відпочинок Порошенка у Туреччині, з огляду на оприлюднені факти, на думку політолога, виглядає особливо цинічно, якщо враховувати попередній патріотичний імідж екс-президента.

"Гучні звинувачення оприлюднені, розслідуються, до постановки крапок у цій справі дуже далеко, — продовжує експерт. — І якраз в цьому місяці СБУ допитувала Порошенко як свідка у справі про державну зраду Медведчука та його соратника Тараса Козака…"

На думку політолога, Порошенко вибрав не найкращий час для сонячних ванн у Туреччині.

"Просто якась погана карма з відпочинками Порошенка виходить – то не в тих місцях, то не в той час. Гірше ніж зараз було б лише, якщо б Порошенко "засвітився" на елітному відпочинку під час попереднього руйнівного удару по іміджу "лицаря-патріота без страху та докору" — скандалу з "Укроборонпромом" імені його довіреної особи Гладковського…" — резюмує експерт.