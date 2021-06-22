Скандальный New York: ГАСК проверит застройку Балашова в историческом центре столицы

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля назначил проверку сооружения, которое принадлежит Геннадию Балашову, лидеру «партии 5.10». Клубный дом New York, расположенный в историческом центре Киева по адресу ул. Редутная д. 60 обеспокоил ГАСК относительно соответствия норм градостроительного законодательства.

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Об этом сообщили из Департамента ГАСК в ответ на обращение издания «Новости Киева». Согласно содержанию письма, исполняющая обязанности директора Департамента Оксана Попович гарантирует, что скандальную застройку проверят на счет соблюдения владельцем дома государственных строительных норм, градостроительных условий и ограничений, норм пожарной безопасности, а также требования генплана города Киева в целом.

В ГАСК отметили, что в случае выявления нарушений, относительно дома Балашова «будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства».

Справка: Клубный дом «New York» (ул. Редутная, 60), владельцем которого является лидер партии «5.10» Геннадий Балашов, с 2013 года стал центром скандала, связанного с застройкой буферной зоны Софии Киевской, из-за чего Миссия ЮНЕСКО обвинила Украину в систематическом невыполнении международных положений об охране буферных зон заповедников София Киевская и Киево-Печерская лавра. В начале 2021 вокруг сооружения Балашова снова разгорелся масштабный скандал: общественные активисты, археологи и архитекторы заявили, что из-за незаконно построенного дома ЮНЕСКО может исключить Лавру-Софию Киевскую из списка Всемирного архитектурно-исторической наследия. Министерство культуры и информполитики принимать меры относительно клубного дома New York отказалось, в ведомстве Ткаченка заявили, что статусу Лавры-Софии Киевской ничего не угрожает, не приведя при этом ни одного основательного аргумента.

ГАСК также отмечает, что еще в 2016 году Департаментом была отменена регистрация декларации о начале строительства клубного дома New York, а также отменена регистрация декларации о его готовности к эксплуатации. Впрочем, в 2017 году Окружной админсуд Киева отменил решение ГАСК, удовлетворив таким образом иск владельца застройки — Балашова. В дальнейшем решение ОАСК было поддержано Киевским апелляционным административным и Верховным судами.

Решения вопроса относительно клубного дома Балашова — New York, в частности проверка Госархстройконтролем всех соответствующих строительных норм включая угрозы столичному архитектурно-историческому наследию, должена стать не только удачным примером действенности органов местной власти в сфере градостроительства и реабилитирует реформу ДАБИ министра Чернышева в целом, но и предотвратить возможные международные скандалы с ЮНЕСКО.