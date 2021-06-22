Скандальний New York: ДАБК перевірить забудову Балашова в історичному центрі столиці

Департамент з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю призначив перевірку споруди, що належить Геннадію Балашову, лідеру «партії 5.10». Клубний будинок New York, розташований в історичному центрі Києва за адресою вул. Редутна буд. 60 занепокоїв ДАБК щодо відповідності норм містобудівного законодавства.

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Про це повідомили з Департаменту ДАБК у відповідь на звернення видання «Новини Києва». Відповідно до змісту листа, виконуюча обов’язки директора Департаменту Оксана Попович гарантує, що скандальну забудову перевірять на рахунок дотримання власником будинку державних будівельних норм, містобудівних умов і обмежень, норм пожежної безпеки, а також вимоги генплану міста Києва в цілому.

У ДАБК зауважили, що у разі виявлення порушень, щодо будинку Балашова «буде вжито заходів відповідно до вимог законодавства».

Довідково: Клубний будинок «New York» (вул. Редутна, 60), власником якого є лідер партії «5.10» Геннадій Балашов, з 2013 року став центром скандалу, повязаного із забудовою буферної зони Софії Київської, через що Місія ЮНЕСКО звинуватила Україну у систематичному невиконанні міжнарожних положень про охорону буферних зон заповідників Софія Київська та Києво-Печерська лавра. На початку 2021 року навколо споруди Балашова знову розгорівся масштабний скандал: громадські активісти, археологи та архітектори заявили, що через незаконно зведений будинок ЮНЕСКО може виключити Лавру-Софію Київську зі списку Всесвітньої архітектурно-історичної спадщини. Міністерство культури та інформполітики вживати заходів щодо клубного будинку New York відмовилось, у відомстві Ткаченка заявили, що статусу Лаври-Софії Київську нічого не загрожує, не навівши при цьому жодного ґрунтовного аргументу.

ДАБК також зазначає, що ще у 2016 році Департаментом була скасована реєстрація декларації про початок будівництва клубного будинку New York, а також скасована реєстрація декларації про його готовність до експлуатації. Втім, у 2017 році Окружний адмінсуд Києва скасув рішення ДАБК, задовольнивши таким чином позов власника забудови — Балашова. В подальшому рішення ОАСК було підтримано Київським апеляційним адміністративним та Верховним судами.

Вирішення питання щодо клубного будинку Балашова — New York, зокрема перевірка Держархбудконтролем усіх відповідних будівельних норм включаючи загрози столичній архітектурно-історичній спадщині, має стати не лише вдалим прикладом дієвості органів місцевої влади у сфері містобудування та реабілітує реформу ДАБІ міністра Чернишова в цілому, а й попередити і можливі міжнародні скандали з ЮНЕСКО.