Транспортный комитет Рады во главе с Киселем блокирует решение проблемы взяток с моряков - СМИ

Транспортный комитет Верховной рады отправил на рассмотрение парламента проект закона 3944, согласно которому в Украине должна быть внедрена международная практика автоматической пролонгации действительных документов моряка. В случае принятия, этот законопроект ломает коррупционную схему стоимостью $6-8 млн в месяц, к которой могут быть причастны бывшее руководство Мининфраструктуры, и нынешнее — комитета по вопросам транспорта в ВР, пишет РБК-Украина. Однако сами парламентарии, судя по всему, лоббировать документ в сессионном зале не намерены.

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Издание напоминает, что в июле 2020 года в Раду был подан законопроект члена антикоррупционного комитета Ивана Шинкаренко и других авторов, призванный упростить процессы выдачи документов морякам на законодательном уровне. Согласно ему, в случае наличия действующих документов о подготовке моряка и подтверждения стажа, повторная сдача экзамена каждые 5 лет не требуется. А значит исключается целый пласт коррупционных рисков, а морякам не нужно будет платить до $8 тыс. за экзамен.

"Несмотря на остроту проблемы, законопроект на комитете, который возглавляет Юрий Кисель, не рассматривали почти год. По мнению представителей общественных организаций моряков и других наблюдателей, причина могла состоять в том, что некоторые члены комитета и сами могли быть причастны к схеме поборов", — говорится в материале.

В августе 2020 года начался процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств. С 22 ноября 2020 функции Инспекции были переданы в Морской администрации. Приказ о ликвидации инспекции оспорил в суде бывший сотрудник инспекции, Окружной админсуд Киева документ отменил. Как выяснили журналисты программы Bihus.Info, параллельно в Морской администрации было внедрено компьютерное тестирование. Однако чтобы пройти тест, все равно необходимо было "позолотить руку" определенному агенту.

Журналисты программы "Гроші" прямо обвинили министра Криклия в том, что он также является частью схемы поборов с моряков.

В феврале Мининфраструктуры обнародовало проект приказа о переводе моряков на электронную систему тестирования без участия экзаменатора для исключения "человеческого фактора". Эту инициативу положительно оценили и общественники, и глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили. Он активно поддерживал моряков в ходе акций протеста и публично лоббировал упрощение системы подтверждения квалификации для них. Кроме того, Саакашвили также часто критиковал конкретных чиновников, которые могут стоять за блокированием таких инициатив. В частности, Саакашвили заявлял, что на взятках моряков "кормится" нардеп от Николаевской области Игорь Негулевский.

В конце апреля Криклий сообщил, что приказ зарегистрирован в Минюсте, однако, как выяснило профильное издание для моряков Seainform, он не вступал в силу, поскольку не был опубликован в Официальном вестнике Украины.

Именно поэтому авторы законопроекта 3944 решили форсировать его принятие через сессионный зал парламента. Реакцию главы комитета Юрия Киселя на предложение вынести документ в зал обнародовал на своем YouTube-канале народный депутат Александр Куницкий.

По словам Куницкого, изменения в порядке получения документов не выгодны были прежде всего бывшему министру инфраструктуры Владиславу Криклию, поскольку, по мнению нардепа, тот "не хотел ломать схему и кормился с нее, возможно делясь с кем-то в Кабмине". И поскольку из-за этого решать проблему в правительстве не собирались, инициативу на себя пришлось брать депутатам. По его словам, вынести законопроект в зал уже на текущей сессии важно, чтобы как можно раньше свернуть коррупционную "кормушку" размером в $6-8 млн в месяц и дать возможность морякам либо автоматически пролонгировать свои документы, либо проходить переэкзаменовку через прозрачные механизмы тестирования по международным правилам.

По данным источников в Мининфраструктуры, даже если комитет под руководством Юрия Киселя будет блокировать или игнорировать законопроект 3944 после его вынесения в зал или при подготовке ко второму чтению, новый министр Александр Кубраков будет искать механизмы, чтобы решить проблему максимум в течение 2-3 месяцев.