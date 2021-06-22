Транспортний комітет Ради на чолі з Киселем блокує вирішення проблеми хабарів з моряків — ЗМІ

Транспортний комітет Верховної ради відправив на розгляд парламенту проект закону 3944, згідно з яким в Україні повинна бути впроваджена міжнародна практика автоматичної пролонгації дійсних документів моряка. У разі прийняття, цей законопроект ламає корупційну схему вартістю $6-8 млн на місяць, до якої можуть бути причетні колишнє керівництво Мінінфраструктури, і нинішнє — комітету з питань транспорту в ВР, пише РБК-Україна. Однак самі парламентарі, судячи з усього, лобіювати документ в сесійній залі не мають наміру.

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Видання нагадує, що в липні 2020 року в Раду був поданий законопроект члена антикорупційного комітету Івана Шинкаренка та інших авторів, покликаний спростити процеси видачі документів морякам на законодавчому рівні. Згідно з ним, у разі наявності діючих документів про підготовку моряка і підтвердження стажу, повторна здача іспиту кожні 5 років не потрібно. А отже виключається цілий пласт корупційних ризиків, а морякам не потрібно буде платити до $8 тис. за іспит.

"Незважаючи на гостроту проблеми, законопроект на комітеті, який очолює Юрій Кисіль, не розглядали майже рік. На думку представників громадських організацій моряків та інших спостерігачів, причина могла полягати у тому, що деякі члени комітету і самі могли бути причетні до схеми поборів", — йдеться в матеріалі.

У серпні 2020 року розпочався процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та її представництв. З 22 листопада 2020 функції Інспекції були передані в Морську адміністрацію. Наказ про ліквідацію інспекції оскаржив в суді колишній співробітник інспекції, Окружний адмінсуд Києва документ скасував. Як з'ясували журналісти програми Bihus.Info, паралельно в Морській адміністрації було впроваджено комп'ютерне тестування. Однак щоб пройти тест, все одно необхідно було "позолотити руку" певному агенту.

Журналісти програми "Гроші" прямо звинуватили міністра Криклія у тому, що він також є частиною схеми поборів з моряків.

У лютому Мінінфраструктури оприлюднило проект наказу про переведення моряків на електронну систему тестування без участі екзаменатора для виключення "людського фактора". Цю ініціативу позитивно оцінили і громадські працівники, і глава виконкому Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі. Він активно підтримував моряків під час акцій протесту і публічно лобіював спрощення системи підтвердження кваліфікації для них. Крім того, Саакашвілі також часто критикував конкретних чиновників, які можуть стояти за блокуванням таких ініціатив. Зокрема, Саакашвілі заявляв, що на хабарах моряків "годується" нардеп від Миколаївської області Ігор Негулевський.

В кінці квітня Криклій повідомив, що наказ зареєстрований в Мін'юсті, проте, як з'ясувало профільне видання для моряків Seainform, він не вступав в силу, оскільки не був опублікований в Офіційному віснику України.

Саме тому автори законопроекту 3944 вирішили форсувати його прийняття через сесійний зал парламенту. Реакцію голови комітету Юрія Кисіля на пропозицію винести документ в зал оприлюднив на своєму YouTube-каналі народний депутат Олександр Куницький.

За словами Куницького, зміни в порядку отримання документів не вигідні були насамперед колишньому міністру інфраструктури Владиславу Криклій, оскільки, на думку нардепа, той "не хотів ламати схему і годувався з неї, можливо ділячись з кимось в Кабміні". І оскільки через це вирішувати проблему в уряді не збиралися, ініціативу на себе довелося брати депутатам. За його словами, винести законопроект в зал вже на поточній сесії важливо, щоб якомога раніше згорнути корупційну "годівницю" розміром $6-8 млн на місяць і дати можливість морякам або автоматично пролонгувати свої документи, або проходити переекзаменування через прозорі механізми тестування з міжнародних правилам.

За даними джерел в Мінінфраструктури, навіть якщо комітет під керівництвом Юрія Кисіля блокуватиме або ігноруватиме законопроект 3944 після його винесення в зал або при підготовці до другого читання, новий міністр Олександр Кубрак буде шукати механізми, щоб вирішити проблему максимум протягом 2-3 місяців.