"Игрушка для министра": Аваков показал макет патрульного корабля, которые получит Украина (фото)

За три года ГПСУ должна получить 20 новых патрульных катеров. Часть из них будет сделана в Николаеве, остальные – во Франции.

До конца 2021 года береговая охрана ГПСУ должна получить первый корабль совместного украинско-французского производства модели FPB98.

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Об этом в соцсети Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Игрушка для министра? Таких у меня в кабинете много – игрушки и модельки, превращающиеся в реальность из мечты и набросков. Корабли уже в производстве. В октябре первый корабль будет спущен на воду для приемки и испытаний. Всего до 2024 года мы получим 20 кораблей этой серии", – написал министр.

[ + – ] Катера для Украины [ + – ] Катера для ГПСУ

По словам главы МВД, это корабли длиной 32 метра, способные развить скорость более 30 узлов. Экипаж состоит из 13 человек, дальность хода – порядка 1200 морских миль, автономность составляет от 7 до 10 суток.

"Корабли оснащены быстроходной rib лодкой украинского производства. Пять кораблей будут полностью сделаны в Украине на заводе "Нибулон" в Николаеве", – отметил Аваков.

Министр добавил, что первый корабль будет в Украине до конца текущего года, в следующем году в страну прибудет еще 9 кораблей.

"Также будет подготовлено 240 членов экипажей кораблей и 120 техников. Контракт предусматривает и создание баз обслуживания в Украине", – добавил Аваков.

[ + – ] Сообщение Авакова

Ранее Арсен Аваков заявлял, что подписанные с Францией соглашения на 1 млрд 300 млн евро важны для стратегического развития промышленности Украины.

Также министр утверждал, что цель МВД, которое он возглавляет, – безопасность каждого украинца и государства в целом.

В декабре прошлого года эксперты Фокуса оценили деятельность главы МВД Арсена Авакова на "восемь". Об этом говорится в рейтинге "Идем ко дну. Как эксперты оценили работу министров и глав ведомств в 2020 году".