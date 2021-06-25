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"Игрушка для министра": Аваков показал макет патрульного корабля, которые получит Украина (фото)

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Аваков, Франция, катера, ГПСУ,
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1 | Арсен Аваков

За три года ГПСУ должна получить 20 новых патрульных катеров. Часть из них будет сделана в Николаеве, остальные – во Франции.

До конца 2021 года береговая охрана ГПСУ должна получить первый корабль совместного украинско-французского производства модели FPB98. 

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Игрушка для министра? Таких у меня в кабинете много – игрушки и модельки, превращающиеся в реальность из мечты и набросков. Корабли уже в производстве. В октябре первый корабль будет спущен на воду для приемки и испытаний. Всего до 2024 года мы получим 20 кораблей этой серии", – написал министр.

Аваков, катера, ГПСУ,
Катера для Украины
Аваков, катера, производство,
Катера для ГПСУ
Аваков, катера, ГПСУ,
Аваков, катера, производство,

По словам главы МВД, это корабли длиной 32 метра, способные развить скорость более 30 узлов. Экипаж состоит из 13 человек, дальность хода – порядка 1200 морских миль, автономность составляет от 7 до 10 суток.

"Корабли оснащены быстроходной rib лодкой украинского производства. Пять кораблей будут полностью сделаны в Украине на заводе "Нибулон" в Николаеве", – отметил Аваков.

Министр добавил, что первый корабль будет в Украине до конца текущего года, в следующем году в страну прибудет еще 9 кораблей.

"Также будет подготовлено 240 членов экипажей кораблей и 120 техников. Контракт предусматривает и создание баз обслуживания в Украине", – добавил Аваков.

Аваков, катера, ГПСУ,
Сообщение Авакова

Ранее Арсен Аваков заявлял, что подписанные с Францией соглашения на 1 млрд 300 млн евро важны для стратегического развития промышленности Украины.

Также министр утверждал, что цель МВД, которое он возглавляет, – безопасность каждого украинца и государства в целом.

В декабре прошлого года эксперты Фокуса оценили деятельность главы МВД Арсена Авакова на "восемь". Об этом говорится в рейтинге "Идем ко дну. Как эксперты оценили работу министров и глав ведомств в 2020 году".