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"Іграшка для міністра": Аваков показав макет патрульного корабля, який отримає Україна (фото)

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Аваков, Франція, катери, ДПСУ
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1 | Арсен Аваков

За три роки ДПСУ повинна отримати 20 нових патрульних катерів. Частина з них буде зроблена в Миколаєві, інші — у Франції.

До кінця 2021 року берегова охорона ДПСУ повинна отримати перший корабель спільного українсько-французького виробництва моделі FPB98.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Іграшка для міністра? Таких у мене в кабінеті багато — іграшки та модельки, що перетворюються в реальність з мрії та начерків. Кораблі вже у виробництві. У жовтні перший корабель буде спущений на воду для приймання і випробувань. Всього до 2024 року ми отримаємо 20 кораблів цієї серії", — написав міністр.

Катери для України
Катери для України
Катери для ДПСУ
Катери для ДПСУ
Катери для України
Катери для ДПСУ

За словами глави МВС, це кораблі довжиною 32 метри, здатні розвинути швидкість понад 30 вузлів. Екіпаж складається з 13 осіб, дальність ходу — близько 1200 морських миль, автономність становить від 7 до 10 діб.

"Кораблі оснащені швидкохідним rib човном українського виробництва. Пʼять кораблів будуть повністю зроблені в Україні на заводі "Нібулон" у Миколаєві", — зазначив Аваков.

Міністр додав, що перший корабель буде в Україні до кінця поточного року, наступного року в країну прибуде ще 9 кораблів.

"Також буде підготовлено 240 членів екіпажів кораблів і 120 техніків. Контракт передбачає і створення баз обслуговування в Україні", — додав Аваков.

Аваков, катери, ДПСУ
повідомлення Авакова

Раніше Арсен Аваков заявляв, що підписані з Францією угоди на 1 млрд 300 млн євро важливі для стратегічного розвитку промисловості України.

Також міністр стверджував, що мета МВС, яке він очолює, — безпека кожного українця і держави загалом.

У грудні минулого року експерти Фокуса оцінили діяльність глави МВС Арсена Авакова на "вісім". Про це йдеться в рейтингу "Йдемо на дно. Як експерти оцінили роботу міністрів і глав відомств у 2020 році".