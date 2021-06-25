"Іграшка для міністра": Аваков показав макет патрульного корабля, який отримає Україна (фото)

За три роки ДПСУ повинна отримати 20 нових патрульних катерів. Частина з них буде зроблена в Миколаєві, інші — у Франції.

До кінця 2021 року берегова охорона ДПСУ повинна отримати перший корабель спільного українсько-французького виробництва моделі FPB98.

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Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Іграшка для міністра? Таких у мене в кабінеті багато — іграшки та модельки, що перетворюються в реальність з мрії та начерків. Кораблі вже у виробництві. У жовтні перший корабель буде спущений на воду для приймання і випробувань. Всього до 2024 року ми отримаємо 20 кораблів цієї серії", — написав міністр.

[ + – ] Катери для України [ + – ] Катери для ДПСУ

За словами глави МВС, це кораблі довжиною 32 метри, здатні розвинути швидкість понад 30 вузлів. Екіпаж складається з 13 осіб, дальність ходу — близько 1200 морських миль, автономність становить від 7 до 10 діб.

"Кораблі оснащені швидкохідним rib човном українського виробництва. Пʼять кораблів будуть повністю зроблені в Україні на заводі "Нібулон" у Миколаєві", — зазначив Аваков.

Міністр додав, що перший корабель буде в Україні до кінця поточного року, наступного року в країну прибуде ще 9 кораблів.

"Також буде підготовлено 240 членів екіпажів кораблів і 120 техніків. Контракт передбачає і створення баз обслуговування в Україні", — додав Аваков.

[ + – ] повідомлення Авакова

Раніше Арсен Аваков заявляв, що підписані з Францією угоди на 1 млрд 300 млн євро важливі для стратегічного розвитку промисловості України.

Також міністр стверджував, що мета МВС, яке він очолює, — безпека кожного українця і держави загалом.

У грудні минулого року експерти Фокуса оцінили діяльність глави МВС Арсена Авакова на "вісім". Про це йдеться в рейтингу "Йдемо на дно. Як експерти оцінили роботу міністрів і глав відомств у 2020 році".