Скандал с орденом Чернышова показывает двойное дно министра, - политолог

Скандал с орденом для отца министра развития общин и территорий Алексея Чернышова продемонстрировал "двойное дно" чиновника. Об этом написал политический эксперт Алексей Голобуцкий в своем Facebook.

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Он отметил, что награда для отца министра была приурочена к Дню Конституции Украины и заверена Указом Президента.

«Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов пролоббировал награждение своего отца орденом "За заслуги" II степени. Гендиректора ООО "Вестрон" Чернышова Михаила Анатольевича вписали в список на эту награду в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции. И дело не столько в ордене. Напрягает то, с каким цинизмом чиновник извлекает выгоду для себя и своих родственников, используя служебное положение», — сообщает Голобуцкий.

Он добавил, что, по информации в СМИ, министру развития общин и территорий готовят новый пост — премьер-министра Украины.

«Представляете себе масштабы возможных злоупотреблений, если его наделят полномочиями главы исполнительной власти?! Ведь очевидно, что если сегодня Чернышов выбил награду для отца, то в должности премьера он, скорее всего, не сможет противостоять кумовству и организации распила и дерибана украинского бюджета. Словом, эта история с орденом четко показала двойное дно Чернышова. Он не прошёл испытания властью», — констатировал Голобуцкий.