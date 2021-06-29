Скандал з орденом Чернишова показує подвійне дно міністра, - політолог

Скандал з орденом для батька міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова продемонстрував "подвійне дно" чиновника. Про це написав політичний експерт Олексій Голобуцький в своєму Facebook.

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Він зазначив, що нагорода для батька міністра була приурочена до Дня Конституції України та завірена Указом Президента.

«Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов пролобіював нагородження свого батька орденом "За заслуги" II ступеня. Гендиректора ТОВ "Вестрон" Чернишова Михайла Анатолійовича вписали в список на цю нагороду в указі президента, приуроченому до Дня Конституції. І справа не стільки в ордені. Лякає те, з яким цинізмом чиновник отримує вигоду для себе і своїх родичів, використовуючи службове становище», — повідомляє Голобуцький.

Він додав, що за інформації у ЗМІ, міністру розвитку громад і територій готують новий пост — премʼєр-міністра України.

«Уявляєте собі масштаби можливих зловживань, якщо його наділять повноваженнями глави виконавчої влади?! Адже очевидно, що якщо сьогодні Чернишов вибив нагороду для батька, то на посаді премʼєра він, швидше за все, не зможе протистояти кумівству й організації розпилу і дерибану українського бюджету. Словом, ця історія з орденом чітко показала подвійне дно Чернишова. Він не пройшов випробування владою», — констатував Голобуцький.