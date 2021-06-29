Оценка работы Авакова среди украинцев улучшилась - опрос

Украинцы стали немного больше доверять Министерству внутренних и дел и выше оценивать работу его главы Арсена Авакова. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого фондом Демократические инициативы им.Кучерива, передает "УНН".

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"Большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. Однако за последние 10 месяцев произошли существенные изменения в балансе позитивной/негативной оценки деятельности руководителей разных ведомств. Улучшилась оценка действий министра внутренних дел Арсена Авакова: баланс изменился с -52% до -48% (в сравнении с июлем 2020г.)", — отмечается в исследовании.

Опрос также показал, что баланс доверия украинцев ко всем правоохранительным органам остаётся негативным.

"Возросло недоверие к Нацполиции и СБУ (с -25% до -31%). Однако улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46% до -43%), ГБР (с -47% до -43%), прокуратуры (с -58% до -52%), САП (с -60% до -52%)", — отмечается в результатах исследования.

Согласно опросу, украинцы стали выше оценивать ситуацию с безопасностью и общественным порядком: считают, что ситуация улучшилась 11% респондентом (годом ранее так считали 9%), убеждены, что ситуация ухудшилась 38% (в июле 2020 г. – 44%).

Опрос проводился 14-19 мая 2021 г. Во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий и Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.