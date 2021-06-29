Оцінка роботи Авакова серед українців покращилася - опитування

Українці стали трохи більше довіряти Міністерству внутрішніх і справ і вище оцінювати роботу його глави Арсена Авакова. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім.Кучеріва, передає "УНН".

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"Більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів. Однак за останні 10 місяців відбулися істотні зміни в балансі позитивної/негативної оцінки діяльності керівників різних відомств. Поліпшилася оцінка дій міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: баланс змінився з -52% до -48% (в порівнянні з липнем 2020 р.)", — зазначається в дослідженні.

Опитування також показало, що баланс довіри українців до всіх правоохоронних органів залишається негативним.

"Зросла недовіру до Нацполіціі і СБУ (з -25% до -31%). Однак покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (з -46% до -43%), ДБР (з -47% до -43%), прокуратури (з -58% до -52%), САП (з -60% до -52%)", — зазначається в результатах дослідження.

Згідно з опитуванням, українці стали вище оцінювати ситуацію з безпекою і громадським порядком: вважають, що ситуація покращилася 11% респондентів (роком раніше так вважали 9%), переконані, що ситуація погіршилася 38% (в липні 2020 року — 44%).

Опитування проводилося 14-19 травня 2021 р. у всіх областях України, крім окупованих територій і Криму. Всього опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.