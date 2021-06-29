Оцінка роботи Авакова серед українців покращилася - опитування
Українці стали трохи більше довіряти Міністерству внутрішніх і справ і вище оцінювати роботу його глави Арсена Авакова. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім.Кучеріва, передає "УНН".
"Більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів. Однак за останні 10 місяців відбулися істотні зміни в балансі позитивної/негативної оцінки діяльності керівників різних відомств. Поліпшилася оцінка дій міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: баланс змінився з -52% до -48% (в порівнянні з липнем 2020 р.)", — зазначається в дослідженні.
Опитування також показало, що баланс довіри українців до всіх правоохоронних органів залишається негативним.
"Зросла недовіру до Нацполіціі і СБУ (з -25% до -31%). Однак покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (з -46% до -43%), ДБР (з -47% до -43%), прокуратури (з -58% до -52%), САП (з -60% до -52%)", — зазначається в результатах дослідження.
Згідно з опитуванням, українці стали вище оцінювати ситуацію з безпекою і громадським порядком: вважають, що ситуація покращилася 11% респондентів (роком раніше так вважали 9%), переконані, що ситуація погіршилася 38% (в липні 2020 року — 44%).
Опитування проводилося 14-19 травня 2021 р. у всіх областях України, крім окупованих територій і Криму. Всього опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.