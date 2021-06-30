Данил Гетманцев: Только неотвратимость наказания сможет остановить контрабанду

Одним из мощных источников контрабанды являются магазины Duty Free, реализующие партии подакцизной продукции через розничные сети с поддельными акцизными марками или онлайн полностью "в черную", сообщил глава комитета.

Из-за контрабанды подакцизных товаров госбюджет ежегодно недополучает существенные поступления: 12 млрд грн "съедает" нелегальный рынок сигарет, 8 млрд грн — нелегальный рынок спирта. Об этом "Экономической правде" рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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"В интернете можно свободно приобрести алкоголь и табак без акцизных марок. В центре Киева можно купить пачку сигарет за 20 грн, тогда как у нас минимальное налоговое обязательство — 29 грн", — говорит депутат от "Слуги народа".

Недавнее исследование компании "Кантар Украина" показало, что доля нелегальных табачных изделий в феврале 2021 составляла 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года, это максимальный показатель с 2011 года.

Одним из мощных источников контрабанды являются магазины Duty Free, реализующие партии подакцизной продукции через розничные сети с поддельными акцизными марками или онлайн полностью "в черную", сообщил глава комитета.

По словам Гетманцева, в январе-марте 2021 года магазины беспошлинной торговли в аэропорту "Киев" продали 508 млн шт табачных изделий или 2,5 млн блоков. В среднем — по шесть блоков на одного пассажира, включая детей. 98% этого объема продал один из трех магазинов — "Пи Джей Украина".

Депутат считает, что такая ситуация сложилась, в том числе, из-за бездействия правоохранительных органов, таможенной и налоговой служб.

"Проблема с ответственностью за контрабанду решается не столько суровостью наказания, сколько его неотвратимостью", — уверен Гетманцев.

Но добавляет, что сейчас очевидна необходимость криминализации контрабанды. Поэтому Верховная Рада, по мнению главы комитета, готова поддержать президентский закон №5420 о криминализации контрабанды, в частности, подакцизных товаров.

"В первом чтении можем рассмотреть проект до конца этой сессии, то есть до середины июля", — заявил Гетманцев.