Данило Гетманцев: Тільки невідворотність покарання зможе зупинити контрабанду

Одним із потужних джерел контрабанди є магазини Duty Free, які реалізують партії підакцизної продукції через роздрібні мережі з підробленими акцизними марками або онлайн повністю "в чорну", повідомив голова комітету.

Через контрабанду підакцизних товарів держбюджет щороку недоотримує суттєві надходження: 12 млрд грн “з’їдає” нелегальний ринок сигарет, 8 млрд грн - нелегальний ринок спирту. Про це “Економічній правді” розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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“В інтернеті можна вільно придбати алкоголь і тютюн без акцизних марок. У центрі Києва можна купити пачку цигарок за 20 грн, тоді як у нас мінімальне податкове зобов'язання – 29 грн,” - каже депутат від “Слуги народу”.

Нещодавнє дослідження компанії “Кантар Україна” показало, що частка нелегальних тютюнових виробів у лютому 2021 року становила 12,8% проти 5,8% у лютому 2020 року, це максимальний показник з 2011 року.

Одним із потужних джерел контрабанди є магазини Duty Free, які реалізують партії підакцизної продукції через роздрібні мережі з підробленими акцизними марками або онлайн повністю "в чорну", повідомив голова комітету.

За словами Гетманцева, у січні-березні 2021 року магазини безмитної торгівлі в аеропорту “Київ” продали 508 млн шт тютюнових виробів або 2,5 млн блоків. У середньому – по шість блоків на одного пасажира, включаючи дітей. 98% цього обсягу продав один з трьох магазинів – "Пі Джей Україна".

Депутат вважає, що така ситуація склалася, в тому числі, через бездіяльність правоохоронних органів, митної та податкової служб.

“Проблема з відповідальністю за контрабанду вирішується не стільки через суворість покарання, скільки через його невідворотність”, - впевнений Гетманцев.

Але додає, що наразі очевидна необхідність криміналізації контрабанди. Тому Верховна Рада, на думку голови комітету, готова підтримати президентський закон №5420 про криміналізацію контрабанди, зокрема, підакцизних товарів.

“У першому читанні можемо розглянути проєкт до кінця цієї сесії, тобто до середини липня”, - заявив Гетманцев.