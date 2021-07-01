Борщаговский химико-фармацевтический завод продают из-за судебных разбирательств – СМИ

По мнению экспертов, судебные тяжбы и ухудшение рыночных позиций БХФЗ за последние годы стали причиной переговоров о продаже семьей Беспалько пакета акций, которой им принадлежит.

Акционеры Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ), которых представляет семья Беспалько, ведут переговоры о продаже принадлежащего им пакета акций инвестиционной компании Horizon Capital. Возможной причиной продажи являются судебные разбирательства, в которых замешан БХФЗ, сообщает Телеграф.

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"Информация о возможной сделке с Horizon Capital появилась на фоне ряда судебных процессов, в которых задействованы действующие руководители и акционеры — семья Беспалько", — пишет издание. При этом официальные причины продажи завода и сумма сделки пока неизвестны.

По данным СМИ, акционеры завода и 8 топ-менеджеров (бывших и действующих) стали ответчиками в Хозяйственном суде Киева, а некоторые из них в судах Англии, Германии и Швейцарии по делам о возможных мошенничестве, отмывании денег и неуплате налогов, а также в организации схемы вывода денег завода на счета компании, тесно связанной с акционерами и топ-руководителями БХФЗ.

Утверждается, что дочь главы правления Николая Беспалько и бывшего гендиректора Людмилы Беспалько, директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая как минимум с 2015 года через собственную фирму "Метабей", зарегистрированную в Англии, получала деньги за консультации при закупке фармсырья по завышенным ценам, получая разницу за счет БХФЗ.

По мнению представителей фармацевтической фирмы "Дарница", которая владеет 31% акций БХФЗ, такие действия повлекли убытки в размере не менее 6,8 млн долларов.

Как известно, сейчас счета фирмы Ржепецкой арестованы по решению Высокого суда справедливости Лондона.

По мнению экспертов, судебные тяжбы и ухудшение рыночных позиций БХФЗ за последние годы стали причиной переговоров о продаже семьей Беспалько пакета акций, которой им принадлежит.

Отметим, доля семьи Беспалько в предприятии неизвестна, однако есть основания полагать, что она контролирует более 50%.

Примечательно и то, что после публикации в СМИ материалов о схеме вывода денег БХФЗ на счета семьи Беспалько нынешний гендиректор завода Михаил Пасечник подал в Печерский районный суд Киева пять одинаковых исков о защите чести, достоинства и деловой репутации против "Дарницы", адвоката юридической фирмы Aequo Евгения Левицкого, представляющего интересы "Дарницы" в украинских и зарубежных судах, а также издания РБК-Украина.

По словам Левицкого, подача пяти идентичных исков может означать, что со стороны гендиректора БХФЗ была попытка манипуляции автоматическим распределением дел между судьями.