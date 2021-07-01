Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод продають через судові позови- ЗМІ

На думку експертів, судові тяжби і погіршення ринкових позицій БХФЗ за останні роки стали причиною переговорів про продаж родиною Безпалько пакета акцій, який їм належить.

Акціонери Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (БХФЗ), яких представляє сімʼя Беспалько, ведуть переговори про продаж належного їм пакета акцій інвестиційній компанії Horizon Capital. Можливою причиною продажу є судові розгляди, в яких замішаний БХФЗ, повідомляє Телеграф.

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"Інформація про можливу операцію з Horizon Capital зʼявилася на тлі низки судових процесів, в яких задіяні діючі керівники та акціонери — сімʼя Беспалько", — пише видання. При цьому, офіційні причини продажу заводу і сума угоди поки невідомі.

За даними ЗМІ, акціонери заводу і 8 топ-менеджерів (колишніх і діючих) стали відповідачами в Господарському суді Києва, а деякі з них в судах Англії, Німеччини та Швейцарії у справах про можливі шахрайство, відмивання грошей і несплату податків, а також організацию схеми виведення грошей заводу на рахунки компанії, тісно повʼязаної з акціонерами і топ-керівниками БХФЗ.

Стверджується, що донька голови правління Миколи Безпалька і колишнього гендиректора Людмили Безпалько, директор з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька як мінімум з 2015 року через власну фірму "Метабей", зареєстровану в Англії, отримувала гроші за консультації при закупівлі фармсировини за завищеними цінами, отримуючи різницю за рахунок БХФЗ.

На думку представників фармацевтичної фірми "Дарниця", яка володіє 31% акцій БХФЗ, такі дії спричинили збитки в розмірі не менше 6,8 млн доларів.

Як відомо, зараз рахунки фірми Ржепецької заарештовані за рішенням Високого суду справедливості Лондона.

На думку експертів, судові тяжби і погіршення ринкових позицій БХФЗ за останні роки стали причиною переговорів про продаж родиною Безпалько пакета акцій, який їм належить.

Відзначимо, частка сімʼї Безпалько в підприємстві невідома, проте є підстави вважати, що вона контролює більше 50%.

Примітно і те, що після публікації в ЗМІ матеріалів про схему виведення грошей БХФЗ на рахунки сімʼї Безпалько нинішній гендиректор заводу Михайло Пасічник подав до Печерського районного суду Києва пʼять однакових позовів про захист честі, гідності і ділової репутації проти "Дарниці", адвоката юридичної фірми Aequo Євгена Левицького, що представляє інтереси "Дарниці" в українських і зарубіжних судах, а також видання РБК-Україна.

За словами Левицького, подача пʼяти ідентичних позовів може означати, що з боку гендиректора БХФЗ була спроба маніпуляції автоматичним розподілом справ між суддями.