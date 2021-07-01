Предписания НАПК курируются заинтересованными в финансовых потоках "Нафтогаза" лицами, - эксперт

Предписания НАПК относительно увольнения главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко курируются лицами, которые хотят захватить финансовые потоки компании. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передают "Факты".

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"Думаю, предписания — это согласованные действия, которые курируются, скорее всего, бывшим руководством "Нафтогаза" и набсоветом. Глава НАПК Новиков — здесь просто инструмент определенных сил. Тех, которых отодвинули от финансовых потоков, и тех, кто боится, что их отодвинут от потоков. У этих людей большие финансовые возможности, они контролируют большие финансовые потоки, потому у них есть возможность решать и за счет пиар-кампаний и через подключение госорганов. Цель — возглавить компанию и контролировать финансовые потоки, к чему они уже привыкли", — рассказал Владимир Омельченко.

По его словам, сегодня, наблюдая атаки на Юрия Витренко, становится понятно, что идет не борьба за закон или чистоту корпоративного управления.

"Не вижу, что кого-то интересует корпоративное управление или энергетическая безопасность. Руководитель "Нафтогаза" — в сложной ситуации. Надо отдать ему должное, он находит мужество бороться, что не каждому дано", — отметил Омельченко.

По его мнению, правительству стоит задуматься над изменением принципов корпоративного управления в госкомпаниях.

"Корпоративное управление в НАКе было построено негодным образом по предыдущему закону, когда акционер (государство) был отстранен от принятия самых важных решений, полномочия отданы наблюдательному совету, чего нет нигде в мире. Надо освобождать набсовет от обязанностей, менять закон о корпоративном управлении, перезапускать систему управления "Нафтогазом", чтобы она теперь, наконец, соответствовала бы принципам ОЭСР", — подчеркнул эксперт.