Приписи НАЗК курируються зацікавленими в фінансових потоках "Нафтогазу" особами, — експерт

Приписи НАЗК щодо звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка курируються особами, які хочуть захопити фінансові потоки компанії. Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передають "Факти".

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"Думаю, приписи — це узгоджені дії, якими опікуються, швидше за все, колишнє керівництво "Нафтогазу" і наглядова рада. Голова НАЗК Новіков — тут просто інструмент певних сил. Тих, яких усунули від фінансових потоків, і тих, хто боїться, що їх відсунуть від потоків. У цих людей великі фінансові можливості, вони контролюють великі фінансові потоки, тому у них є можливість вирішувати і за рахунок піар-кампаній і через підключення держорганів. Мета — очолити компанію і контролювати фінансові потоки, до чого вони вже звикли", — розповів Володимир Омельченко.

За його словами, сьогодні, спостерігаючи атаки на Юрія Вітренка, стає зрозумілим, що йде не боротьба за закон або чистоту корпоративного управління.

"Не бачу, що когось цікавить корпоративне управління або енергетична безпека. Керівник "Нафтогазу" — у складній ситуації. Треба віддати йому належне, він знаходить мужність боротися, що не кожному дано", — зазначив Омельченко.

На його думку, уряду варто задуматися над зміною принципів корпоративного управління в держкомпаніях.

"Корпоративне управління в НАКу було побудовано непридатним чином за попереднім законом, коли акціонер (держава) був відсторонений від прийняття найважливіших рішень, повноваження віддані наглядовій раді, чого немає ніде в світі. Треба звільняти наглядову раду від обовʼязків, змінювати закон про корпоративне управління, перезапускати систему управління "Нафтогазом", щоб вона тепер, нарешті, відповідала б принципам ОЕСР", — підкреслив експерт.