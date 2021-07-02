Мэрия Каменского во главе с Андреем Белоусовым погрязла в десятках уголовных дел – СМИ

С начала 2021 года Национальная полиция ведет более десятка уголовных производств, в которых фигурирует мэрия Каменского. В основном они касаются растраты и присвоения имущества, злоупотребления служебным положением и получения взяток. Как сообщает РБК-Украина, в центре расследований – мэр города Андрей Белоусов.

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Показательным примером того, как работает коррупционная сеть в мэрии Каменского, стал многомиллионный ремонт сквера в центре города. Расследование установило, что заместитель мэра Каменского Константин Саусь был причастен к присвоению 8 млн гривен, выделенных из бюджета на ремонт сквера.

Журналисты выяснили, что в Каменском горсовете была создана сеть фирм-прокладок, оформленных на одного и того же человека – Александра Лисовца. Через его предприятия ООО "Буд-Рем Сервис", ООО "Строительная компания "Билдинг Буд" выводили деньги, а в акты выполненных работ вносились ложные сведения.

При этом, компании выигрывали самые крупные подряды по ремонту городской инфраструктуры.

"Примечательно, что уставной капитал этих фирм составил всего 500-1000 гривен, и были они созданы буквально накануне начала реконструкций. Что и вызвало подозрения в их фиктивности", — пишет издание.

Всего из городского бюджета на фирмы-прокладки было выведено более 100 миллионов гривен. Сами работы выполнялись некачественно, а субподрядчиками становились предприятия членов партии "Бджола", которую возглавляет мэр Каменского Белоусов.

Также депутаты горсовета во главе с мэром продали участок в центре города под установку МАФов компании "Укрконсалтинг груп", которой руководит друг Белоусова Даниил Хомуха. Жена мэра Анастасия в 2020 году получила от фирмы Хомухи дивиденды в размере 1 млн 110 тыс. грн.

Кроме того, Белоусов и команда придумали схему по выводу квартплат на счета частных компаний. ООО "Аварийная служба города" получила от департамента ЖКХ 6,2 млн грн, не выполнив обещанный объем работ. Несмотря на открытые уголовные дела, мэрия в мае снова дала компании тендер на 12,6 млн грн.

"Неудивительно, что жилой фонд города находится в катастрофическом состоянии – финансов на него просто не хватает, поскольку миллионы оседают в карманах городских чиновников", — пишет издание.

Напомним, ранее СМИ писали, как мэр Каменского Белоусов игнорирует решения судов по делу о незаконной свалке.