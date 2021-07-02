Мерія Кам’янського на чолі з Андрієм Білоусовим загрузла в десятках кримінальних справ – ЗМІ

З початку 2021 року Національна поліція веде більше десятка кримінальних проваджень, в яких фігурує мерія Кам’янського. В основному вони стосуються розтрати та привласнення майна, зловживання службовим становищем та одержання хабарів. Як повідомляє РБК-Україна, в центрі розслідувань — мер міста Андрій Білоусов.

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Показовим прикладом того, як працює корупційна мережа в мерії Каменського, став багатомільйонний ремонт скверу в центрі міста. Розслідування встановило, що заступник мера Камʼянського Костянтин Саусь був причетний до присвоєння 8 млн гривень, які виділили з бюджету на ремонт скверу.

Журналісти зʼясували, що в Камʼянській міськраді була створена мережа фірм-прокладок, оформлених на одну людину — Олександра Лісовця. Через його підприємства ТОВ "Буд-Рем Сервіс", ТОВ "Будівельна компанія "Білдінг Буд" виводили гроші, а в акти виконаних робіт вносилися неправдиві відомості. При цьому, компанії вигравали найбільші підряди по ремонту міської інфраструктури.

"Примітно, що статутний капітал цих фірм склав всього 500-1000 гривень, і були вони створені буквально напередодні початку реконструкцій. Що і викликало підозри в їх фіктивності", — пише видання.

Всього з міського бюджету через фірми-прокладки було виведено понад 100 мільйонів гривень. Самі роботи виконувались неякісно, а субпідрядниками ставали підприємства членів партії "Бджола", яку очолює мер Камʼянського Білоусов.

Також депутати міськради на чолі з мером продали ділянку в центрі міста під установку МАФів компанії "Укрконсалтинг груп", якою керує друг Білоусова Данило Хомуха. Дружина мера Анастасія в 2020 році отримала від фірми Хомухи дивіденди в розмірі 1 млн 110 тис. грн.

Крім того, Білоусов і команда придумали схему з виведення квартплати на рахунки приватних компаній. ТОВ "Аварійна служба міста" отримала від департаменту ЖКГ 6,2 млн грн, не виконавши обіцяний обсяг робіт. Незважаючи на відкриті кримінальні справи, мерія в травні знову дала компанії тендер на 12,6 млн грн.

"Не дивно, що житловий фонд міста знаходиться в катастрофічному стані — фінансів на нього просто не вистачає, оскільки мільйони осідають в кишенях міських чиновників", — пише видання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, як мер Камʼянського Білоусов ігнорує рішення судів у справі про незаконне звалище.