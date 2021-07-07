Полиция расследует незаконную застройку центральной площади Каменского, замешана мэрия – СМИ

Мэр города Каменское Андрей Белоусов причастен к незаконной застройке центральной площади города МАФами. Компания, получившая землю, связана с его ближайшим окружением, сообщает OBOZREVATEL.

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Местные жители выходили на митинги и зарегистрировали петицию с требованием прекратить строительство МАФов на Майдане Героев, однако власти не реагируют.

"Торговые точки находятся на проезжей части, где пересекаются две центральные автомагистрали, в паре метров от трамвайных путей, закрывая обзор водителям и пешеходам в месте, где и так фиксируется повышенная аварийность", — говорится в материале.

Главный архитектор города Юлия Саенко заявила, что участки, на которых строят МАФы, находятся в границах исторического ареала города, застройка которого запрещена. 7 мая по факту самовольного строительства на этих участках Национальная полиция открыла уголовное производство.

Как стало известно журналистам, землю от Каменского горсовета получила компания «Укрконсалтинг Груп», собственником которой на тот момент был Даниил Хомуха. Компания была основана в 2008 году кумом мэра Александром Ивановым, затем перешла к его сестре, которая занималась рекламной кампанией мэра.

"В середине 2020 года владельцем компании "Укрконсалтинг Груп" стал упомянутый выше Хомуха. Но уже 3 июня 2021 года компания снова поменяла владельца, которым теперь числится некий Олег Бибик", — пишут журналисты.

На связь Хомухи с Белоусовым указывает и то, что фирма "Консалтинг менеджмент", совладельцем которой был Хомуха, перечислила жене мэра Каменского Анастасии в 2020 году дивиденды на сумму в 1 миллион 110 тысяч гривен, а затем Хомуха продал ей свою долю в компании.

"Жителям Каменского остается ждать и надеяться, что справедливость восторжествует, и махинации городских властей будут наказаны по всей строгости закона", — подытожили журналисты.

Напомним, кроме скандала с МАФами, с начала 2021 года Национальная полиция ведет более десятка уголовных производств против мэрии Каменского, связанных с растратой и присвоением имущества, злоупотреблением служебным положением и получением взяток.