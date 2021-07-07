Поліція розслідує незаконну забудову центральної площі Кам'янського, причетна мерія – ЗМІ

Мер міста Камʼянське Андрій Білоусов причетний до незаконної забудови центральної площі міста МАФами. Компанія, яка отримала землю, повʼязана з його найближчим оточенням, повідомляє OBOZREVATEL.

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Місцеві жителі виходили на мітинги і зареєстрували петицію з вимогою припинити будівництво МАФів на Майдані Героїв, однак влада не реагує.

"Торговельні точки знаходяться на проїжджій частині, де перетинаються дві центральні автомагістралі, в парі метрів від трамвайних колій, закриваючи огляд водіям і пішоходам в місці, де і так фіксується підвищена аварійність", — йдеться в матеріалі.

Головна архітекторка міста Юлія Саєнко заявила, що ділянки, на яких будують МАФи, знаходяться в межах історичного ареалу міста, забудова якого заборонена. 7 травня по факту самовільного будівництва на цих ділянках Національна поліція відкрила кримінальне провадження.

Як стало відомо журналістам, землю від Камʼянської міськради отримала компанія «Укрконсалтинг Груп», власником якої на той момент був Данило Хомуха. Компанія була заснована в 2008 році кумом мера Олександром Івановим, потім перейшла до його сестри, яка займалася рекламною кампанією мера.

"У середини 2020 року власником компанії "Укрконсалтинг Груп" став згаданий вище Хомуха. Але вже 3 червня 2021 року компанія знову змінила власника, яким тепер числиться якийсь Олег Бібік", — пишуть журналісти.

На звʼязок Хомухи з Білоусовим вказує й те, що фірма "Консалтинг менеджмент", співвласником якої був Хомуха, перерахувала дружині мера Камʼянського Анастасії в 2020 році дивіденди на суму в 1 мільйон 110 тисяч гривень, а потім Хомуха продав їй свою частку в компанії.

"Жителям Камʼянського залишається чекати і сподіватися, що справедливість восторжествує, і махінації міської влади будуть покарані за всією суворістю закону", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, крім скандалу з МАФами, з початку 2021 року Національна поліція веде понад десятка кримінальних проваджень проти мерії Каменського, повʼязаних з розтратою та присвоєнням майна, зловживанням службовим становищем і отриманням хабарів.