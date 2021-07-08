Министру Чернышову могут предложить пост главы КГГА, но он откажется из-за дружбы с Кличко, - эксперт

Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, имеет близкие дружественные отношения со столичным городским главой Виталием Кличко, ради которых готов отказаться от должности главы КГГА в пику Банковой. Об этом написал на своей странице в Facebook политический эксперт, блоггер Кирилл Сазонов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

«Чернышов решил открыто пойти против Офиса Президента, поддержав своего друга Виталия Кличко. Он заявил о постоянных близких контактах с мэром Киева. А также пообещал, что даже если слухи подтвердятся и ему предложат возглавить КГГА — он откажется», — рассказал Сазонов.

По его словам, министр и раньше положительно отзывался о Кличко, принимал участие в заседаниях Ассоциации городов Украины, где руководит киевский мэр. Но и до назначения министром, еще будучи главой Киевской ОГА, Чернышов крайне лояльно относился к Кличко. Например, в конце 2019 на крупном международном форуме он не стесняясь расхваливал планы Кличко по созданию Киевской агломерации.

«В итоге такая позиция Алексея Чернышова на руку Виталию Кличко. Ведь она позволяет ему продолжать сидеть на всех столичных потоках и распоряжаться казной по своему усмотрению. Да, Виталия Владимировича тут понять можно. А вот Алексея Михайловича — сложно. Не по-государственному как-то получается, не по-министерски», — констатировал эксперт.