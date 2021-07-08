Міністру Чернишову можуть запропонувати пост глави КМДА, але він відмовиться через дружбу з Кличком, — експерт

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України, має близькі дружні відносини зі столичним міським головою Віталієм Кличком, заради яких готовий відмовитися від посади голови КМДА в пику Банковій. Про це написав на своїй сторінці в Facebook політичний експерт, блогер Кирило Сазонов.

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«Чернишов вирішив відкрито піти проти Офісу Президента, підтримавши свого друга Віталія Кличка. Він заявив про постійні близькі контакти з мером Києва. А також пообіцяв, що навіть якщо чутки підтвердяться і йому запропонують очолити КМДА — він відмовиться», — розповів Сазонов.

За його словами, міністр і раніше позитивно відгукувався про Кличка, брав участь в засіданнях Асоціації міст України, де керує київський мер. Але і до призначення міністром, ще будучи главою Київської ОДА, Чернишов вкрай лояльно ставився до Кличка. Наприклад, в кінці 2019 на великому міжнародному форумі він не соромлячись розхвалював плани Кличка зі створення Київської агломерації.

«В результаті така позиція Олексія Чернишова на руку Віталію Кличку. Адже вона дозволяє йому продовжувати сидіти на всіх столичних потоках і розпоряджатися скарбницею на свій розсуд. Так, Віталія Володимировича тут зрозуміти можна. А ось Олексія Михайловича — складно. Не по-державному якось виходить, не по-міністерські», — констатував експерт.