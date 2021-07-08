За участие в митинге под Киевсоветом против сноса МАФов платили от 250 гривен, - депутат от "Голоса"
За участие в митинге под зданием Киевсовета против сноса МАФов участникам платили по 250 гривен. Об этом сообщила депутат от фракции «Голос» Алина Михайлова.
«А коли гроші дадуть? Люба, так тобі сказали, чєтирє часа — 250 грівєн, надо стоять!», «Давай сфоткай меня, я Татьянє скину отчьот, шо ми були», — приводит Михайлова разговора в толпе.
Она отметила, что кроме митингующих, которые представлялись «предпринимателями», было еще несколько групп людей с разными требованиями.
«В целом сегодня я насчитала три группы — кроме проплаченных киосочникив, есть еще «атошники» под красно-черными БОЕВЫМИ флагами (мразючки), которые хотят реабилитационный центр у (или на) озере Вырлица. И еще актив ОО, которое просит депутатов вернуть 375г общине», — пояснила депутат Киевсовета.
Михайлова убеждена, что проплаченные митинги вредят развитию гражданского общества в стране.
«Среди пенсионеров и людей с гангреной на ногах есть и много молодежи. Это искренне меня удивляет. Неужели вам так не хватает в жизни 250 гривен, что вы готовы позорно стоять под советом одними решал против других, создавая и понося понятие протестов и акций? Сегодня в Украине действительно формируется здоровое гражданское общество. И вот это все, что сейчас под Киевсоветом — сплошное гадкое зло », — подытожила она.
Также накануне митинга в соцсетях распространялись объявления о наборе массовки на митинг под Киевсоветом.