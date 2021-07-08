За участие в митинге под Киевсоветом против сноса МАФов платили от 250 гривен, - депутат от "Голоса"

За участие в митинге под зданием Киевсовета против сноса МАФов участникам платили по 250 гривен. Об этом сообщила депутат от фракции «Голос» Алина Михайлова.

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«А коли гроші дадуть? Люба, так тобі сказали, чєтирє часа — 250 грівєн, надо стоять!», «Давай сфоткай меня, я Татьянє скину отчьот, шо ми були», — приводит Михайлова разговора в толпе.

Она отметила, что кроме митингующих, которые представлялись «предпринимателями», было еще несколько групп людей с разными требованиями.

«В целом сегодня я насчитала три группы — кроме проплаченных киосочникив, есть еще «атошники» под красно-черными БОЕВЫМИ флагами (мразючки), которые хотят реабилитационный центр у (или на) озере Вырлица. И еще актив ОО, которое просит депутатов вернуть 375г общине», — пояснила депутат Киевсовета.

Михайлова убеждена, что проплаченные митинги вредят развитию гражданского общества в стране.

«Среди пенсионеров и людей с гангреной на ногах есть и много молодежи. Это искренне меня удивляет. Неужели вам так не хватает в жизни 250 гривен, что вы готовы позорно стоять под советом одними решал против других, создавая и понося понятие протестов и акций? Сегодня в Украине действительно формируется здоровое гражданское общество. И вот это все, что сейчас под Киевсоветом — сплошное гадкое зло », — подытожила она.

Также накануне митинга в соцсетях распространялись объявления о наборе массовки на митинг под Киевсоветом.