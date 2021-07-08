За участь у мітингу під Київрадою проти знесення МАФів платили від 250 гривень, - депутатка від "Голосу"

За участь у мітингу під будівлею Київради проти знесення МАФів учасникам платили по 250 гривень. Про це повідомила депутатка від фракції «Голос» Аліна Михайлова.

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«А коли гроші дадуть? Люба, так тобі сказали, чєтирє часа — 250 грівєн, надо стоять!», «Давай сфоткай меня, я Татьянє скину отчьот, шо ми були», — наводить Михайлова розмови у натовпі.

Вона зазначила, що крім мітингувальників, які представлялися «підприємцями», було ще кілька груп людей з різними вимогами.

«Загалом сьогодні я нарахувала три групи — окрім проплачених кіосочників, є ще «атовці» під червоно — чорними БОЙОВИМИ прапорами (мразючкі), які хочуть реабілітаційний центр біля (чи на) озері Вирлиця. І ще є актив ГО, яке просить депутатів повернути 375га громаді», — пояснила депутатка Київради.

Михайлова переконана, що проплачені мітинги шкодять розвитку громадянського суспільства в країні.

«Серед пенсіонерів та людей з гангренами на ногах є і багато молоді. Яка щиро мене дивує. Невже вам так не вистачає в житті 250 гривень, що ви готові позорницько стояти під радою за одних рєшал проти інших, створюючи та паплюжачи поняття протестів та акцій? Сьогодні в Україні дійсно формується здорове громадянське суспільство. І ось це все, що зараз під Київрадою — суцільне бридке зло», — підсумувала вона.

Також напередодні мітингу у соцмережах поширювалися оголошення про набір масовки на мітинг під Київрадою.