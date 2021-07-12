Европейский суд отменил санкции против Пшонки, – адвокат Могильницкий

Стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции против экс-Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Об этом сообщил адвокат, управляющий партнёр адвокатского объединения "Могильницкий & партнеры" Максим Могильницкий в своем Telegram, пишут Українські новини.

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"Обратившись в Европейский суд общей юрисдикции, адвокат смог добиться уже четвертого решения суда, которое отменяет санкции против экс-генпрокурора и его сына", — сообщают журналисты.

Как известно, данное решение суда может стать основанием для предъявления органам государственной власти Украины исков о взыскании материального вреда, а также привлечения инициаторов санкций к уголовной ответственности. Компенсацию должна будет выплатить и Еврокомиссия.

По словам адвоката Максима Могильницкого, речь идет о санкциях, которые были наложены в 2020 году. Санкции 2021-го, которые были наложены в феврале этого года, тоже обжалованы, но судебное заседание по ним еще не назначено.

"Инициированный Советом Европы пакет санкций против Пшонки продлевается каждый год с 2014-го. При этом основанием для его введения были предоставленные Генеральной прокуратурой Украины документы, которые являются недостоверными или даже поддельными, что и подтвердил суд", — приводят слова Могильницкого журналисты.

На основе этого защита Пшонки и его сына утверждает, что уголовное преследование по отношению к ним является безосновательным и политически мотивированным, а весомые основания для продления санкций отсутствуют. Адвокаты также ссылаются на то, что Виктор и Артем Пшонки были фактически лишены права на защиту.

"При наложении санкций их мнения – и первичное, и последующее – не были учтены должным образом. Кроме того считается, что преследование в отношении Виктора и Артема носит политический характер", – заявил Могильницкий.

Могильницкий уверен, что, учитывая решение суда, Совет Европы больше не будет продлять необоснованные санкции, цель которых – якобы помочь Украине в "утверждении демократии".