Європейський суд скасував санкції проти Пшонки, - адвокат Могильницький

Європейський суд загальної юрисдикції скасував санкції проти екс-Генерального прокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Про це повідомив адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Могильницький & партнери" Максим Могильницький у своєму Telegram, пишуть Українські новини.

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"Звернувшись до Європейського суду загальної юрисдикції, адвокат зміг домогтися вже четвертого рішення суду, яке скасовує санкції проти екс-генпрокурора і його сина", - повідомляють журналісти.

Як відомо, дане рішення суду може стати підставою для пред'явлення органам державної влади України позовів про стягнення матеріальної шкоди, а також залучення ініціаторів санкцій до кримінальної відповідальності. Компенсацію повинна буде виплатити і Єврокомісія.

За словами Могильницького, мова йде про санкції, які були накладені в 2020 році. Санкції 2021-го, які були накладені в лютому цього року, теж оскаржені, але судове засідання по ним ще не призначено.

"Ініційований Радою Європи пакет санкцій проти Пшонки продовжується щороку з 2014-го. При цьому підставою для його введення були надані Генеральною прокуратурою України документи, які є недостовірними або навіть підробленими, що і підтвердив суд", - наводять слова Могильницького журналісти.

На основі цього захист Пшонки та його сина стверджує, що кримінальне переслідування по відношенню до них є безпідставним і політично вмотивованим, а вагомі підстави для продовження санкцій відсутні. Адвокати також посилаються на те, що Віктор і Артем Пшонки були фактично позбавлені права на захист.

"При накладенні санкцій їх думки - і первинні, і подальші - не були враховані належні чином. Крім того вважається, що переслідування відносно Віктора і Артема носить політичний характер", - заявив Могильницький.

Могильницький впевнений, що, з огляду на рішення суду, Рада Європи більше не буде продовжувати необґрунтовані санкції, мета яких - нібито допомогти Україні в "утвердженні демократії".