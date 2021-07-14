Гетманцев заступился перед полицией за "Консалтинговую группу "А-95"

Глава парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к Генеральному прокурору с просьбой взять под свой личный контроль расследование уголовного дела против «Консалтинговой группы «А-95». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

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«Получил сообщение о фактах возможного давления на бизнес правоохранительными органами и сразу обратился к Генеральному прокурору Украины с просьбой взять под свой личный контроль осуществление прокуратурой процессуального руководства в таком уголовном производстве с целью обеспечения всестороннего и объективного расследования», — заявил Гетманцев.

По его словам, органы прокуратуры должны контролировать расследование этого дела, в части соблюдения сроков и правил подследственности, процессуальных сроков, сроков и порядка проведения следственных действий.

«Лишение правоохранительных органов любых возможностей ущемления бизнеса является нашим программным положением, и я всегда буду оперативно реагировать на любые попытки злоупотреблений и давления на бизнес», — отметил Гетманцев.

Как сообщалось ранее, вчера сотрудники Национальной полиции провели обыски с изъятием техники и документации в офисе «Консалтинговой группы «А-95», а также в квартирах руководства компании. Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявлял, что обыски проводит Национальная полиция по делу 2019 года, в котором фигурирует два десятка компаний, с которыми «Консалтинговая группа «А-95», по его словам, никогда не имела хозяйственных отношений. По данным следствия, дело связано с якобы минимизацией налоговых обязательств контрагентов КГ «А-95» на 2,1 млн грн.

Куюн считает, что "заказчиком сфабрикованного дела является руководство компании «БРСМ-Нафта», незаконную деятельность которой активно расследуют и освещает «Консалтинговая группа «А-95»".