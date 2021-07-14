Гетманцев заступився перед поліцією за "Консалтингову групу "А-95"

Голова парламентського Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Генерального прокурора з проханням взяти під свій особистий контроль розслідування кримінальної справи проти «Консалтингової групи «А-95». Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«Отримав повідомлення про факти можливого тиску на бізнес правоохоронними органами і одразу звернувся до Генерального прокурора України з проханням взяти під свій особистий контроль здійснення прокуратурою процесуального керівництва в такому кримінальному провадженні з метою забезпечення всебічного та обʼєктивного розслідування», — заявив Гетманцев.

За його словами, органи прокуратури повинні контролювати розслідування цієї справи, в частині дотримання термінів і правил підслідності, процесуальних строків, термінів і порядку проведення слідчих дій.

«Позбавлення правоохоронних органів будь-яких можливостей утиску бізнесу є нашим програмним положенням, і я завжди буду оперативно реагувати на будь-які спроби зловживань і тиску на бізнес», — зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося раніше, вчора співробітники Національної поліції провели обшуки з вилученням техніки і документації в офісі «Консалтингової групи «А-95», а також в квартирах керівництва компанії. Директор "Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн заявляв, що обшуки проводить Національна поліція у справі 2019 року, в якій фігурує два десятка компаній, з якими «Консалтингова група «А-95» ніколи не мала господарських відносин. За даними слідства, справа повʼязана з нібито мінімізацією податкових зобовʼязань контрагентів КГ «А-95» на 2,1 млн грн.

С.Куюн вважає, що замовником сфабрикованої справи є керівництво компанії «БРСМ-Нафта», незаконну діяльність якої активно розслідує і висвітлює «Консалтингова група «А-95».