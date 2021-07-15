"Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" хотят новую ВСК по "вагнеровцам"
Депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления, которым предлагают внести расследование обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков с российской ЧВК "Вагнера" к предмету ведения парламентской ВСК.
Об этом сообщает "Высокий замок".
Три оппозиционные фракции также предлагают кандидатуру народного депутата от "Голоса" Романа Костенко на должность заместителя главы временной следственной комиссии. От "Европейской Солидарности" в состав комиссии предлагается народный депутат Владимир Арьев, от "Батькивщины" Сергей Евтушок.
В пояснительной записке авторы постановления отмечают, что его принятие обеспечит проведение полной и непредвзятой проверки опубликованных в средствах массовой информации фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами частной военной компании "Вагнера".
Целью постановления является выявление и предотвращение угроз национальным интересам и безопасности Украины.
Как известно, "Европейская солидарность" требует вызвать Владимира Зеленского на заседание парламентской Временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко также призвал парламент официально добавить "вагнергейт" в повестку дня ВСК.
"Мы не участвуем в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами – "Слуга народа" и ОПЗЖ. У них в распоряжении правоохранительными органами. Сейчас позиция правоохранительных органов была высказана – ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", – заявил пятый Президент.
"Мы выдвинули предложение – либо создайте отдельную следственную комиссию, либо добавьте к предмету ведения имеющейся следственной комиссии дело "вагнеровцев". Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания – в том числе и совершенно тайные – от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу "вагнеровцев", – отмечает Порошенко.
"Так же как я – пятый президент – согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая бы позволила привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседания комиссии", – отметил Петр Порошенко.