"Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" хотят новую ВСК по "вагнеровцам"

Депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления, которым предлагают внести расследование обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков с российской ЧВК "Вагнера" к предмету ведения парламентской ВСК.

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Об этом сообщает "Высокий замок".

Три оппозиционные фракции также предлагают кандидатуру народного депутата от "Голоса" Романа Костенко на должность заместителя главы временной следственной комиссии. От "Европейской Солидарности" в состав комиссии предлагается народный депутат Владимир Арьев, от "Батькивщины" Сергей Евтушок.

В пояснительной записке авторы постановления отмечают, что его принятие обеспечит проведение полной и непредвзятой проверки опубликованных в средствах массовой информации фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами частной военной компании "Вагнера".

Целью постановления является выявление и предотвращение угроз национальным интересам и безопасности Украины.

Как известно, "Европейская солидарность" требует вызвать Владимира Зеленского на заседание парламентской Временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко также призвал парламент официально добавить "вагнергейт" в повестку дня ВСК.

"Мы не участвуем в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами – "Слуга народа" и ОПЗЖ. У них в распоряжении правоохранительными органами. Сейчас позиция правоохранительных органов была высказана – ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", – заявил пятый Президент.

"Мы выдвинули предложение – либо создайте отдельную следственную комиссию, либо добавьте к предмету ведения имеющейся следственной комиссии дело "вагнеровцев". Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания – в том числе и совершенно тайные – от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу "вагнеровцев", – отмечает Порошенко.

"Так же как я – пятый президент – согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая бы позволила привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседания комиссии", – отметил Петр Порошенко.