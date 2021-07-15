"Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" хотят новую ВСК по "вагнеровцам"

Три опозиційні фракції також пропонують кандидатуру народного депутата від "Голосу" Романа Костенка на посаду заступника Голови Тимчасової слідчої комісії. Від "Європейської Солідарності" до складу комісії пропонується народний депутат Володимир Ар’єв, від "Батьківщини" — Сергій Євтушок.

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Про це повідомляє "Високий замок".

У пояснювальній записці автори постанови зазначають, що її ухвалення забезпечить проведення повної та неупередженої перевірки оприлюднених у засобах масової інформації фактів щодо можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами приватної військової компанії "Вагнера".

Метою постанови є виявлення та попередження загроз національним інтересам та безпеці України.

Як відомо, "Європейська Солідарність" вимагає викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі "вагнерівців".

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко також закликав парламент офіційно додати "вагнергейт" до порядку денного ТСК.

"Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами — "Слуга народу" і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. Наразі позиція правоохоронних органів була висловлена — ні СБУ, ні Офіс Генерального прокурора "вагнерівцями" займатися не буде, бо їм це не потрібно", — заявив п’ятий Президент.

"Ми висунули пропозицію — або створіть окрему слідчу комісію, або додайте до предмету відання наявної слідчої комісії справу "вагнерівців". Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення — зокрема і цілком таємні — від переслідування чинною владою, в якої точно рило в пуху у справі "вагнерівців", — наголошує Порошенко.

"Так само, як я — п’ятий президент — погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії", — зазначив Петро Порошенко.