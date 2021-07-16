Дело "Консалтинговой группы "А-95": Начальника следственного отдела Подольского управления полиции уже сняли с должности - Гетманцев
Начальника следственного отдела Подольского управления полиции, который санкционировал проведение обысков в "Консалтинговой группе "А-95", сняли с должности — было установлено превышение полномочий. Об этом заявил Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook.
"По нашумевшему делу консалтинговой группы А-95 начальник следствия нацполиции Подола уже снят с должности. Установлено превышение полномочий", — написал Гетманцев.
Он также поблагодарил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Нацполиции Игоря Клименко за молниеносную реакцию.
"Расследование действий правоохранителей еще не закончено, но многое говорит о том, что перед ребятами извинятся и впредь налоговые преступления на уровне Нацполиции расследовать не будут", — отметил Гетманцев.
По мнению директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, обыски были связаны с публикацией критических материалов о сети АЗС "БРСМ-нафта".