Справа "Консалтингової групи "А-95": начальника слідчого відділу Подільського управління поліції вже зняли з посади - Гетманцев

Начальника слідчого відділу Подільського управління поліції, який санкціонував обшуки в "Консалтинговій групі "А-95" зняли з посади — було встановлено перевищення повноважень. Про це повідомив Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook.

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"По гучній справі консалтингової групи А-95 начальник слідства нацполіціі Подолу вже знятий з посади. Встановлено перевищення повноважень", — написав Гетманцев.

Він також подякував генпрокурору Ірині Венедіктовій і голові нацполіціі Ігорю Клименку за блискавичну реакцію.

"Розслідування дій правоохоронців ще не закінчено, але багато що говорить про те, що перед хлопцями вибачаться і надалі податкові злочини на рівні нацполіціі розслідувати не будуть", — зазначив Гетманцев.

На думку директора "Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, обшуки були повʼязані з публікацією критичних матеріалів про мережу АЗС "БРСМ-нафта ".