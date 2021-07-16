Совет судей обратился к Зеленскому с призывом воздержаться от критики Верховного суда по делу Тупицкого

15 июля состоялось внеочередное заседание Совета судей Украины, в котором приняли участие 22 члена Совета. Об этом информирует пресс-служба ССУ.

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На повестку дня был вынесен один вопрос: "Об обращении Совета судей Украины к президенту Украины о недопущении высказываний, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней". Таким образом судьи отреагировали на критические комментарии представителей Офиса президента относительно решения Верховного суда о признании противоправным указа Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В принятом обращении судьи отметили, что глава государства позитивно оценил принятие Верховной Радой Украины закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект № 5068). "Моя цель — вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента…" — привели судьи цитату президента.

"Вместо того чтобы порадоваться тому факту, что Кассационный административный суд в составе Верховного суда принял решение, которое, как минимум, указывает на то, что он не обслуживает интересы президента Украины, в информационном пространстве был распространен ряд сообщений, которые очевидно указывают на непонимание общепринятых международных норм в области прав человека и в сфере независимости судебной ветви власти (комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка; видеообращение пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, опубликованное на странице Офиса президента Украины в Facebook; официальная позиция Офиса президента Украины относительно решения Кассационного административного суда в составе Верховного суда в отношении Тупицкого Александра Николаевича, изложенная на официальном сайте Офиса президента Украины)", — заявил Совет судей Украины.

Служители Фемиды отметили, что "должностные лица демократического и правового государства должны избегать преждевременной критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней. Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию".

В своем обращении судьи заявили также о недопустимости давления и систематических негативных информационных кампаний против судейского корпуса, которые не способствуют укреплению доверия к судам. "К большому сожалению, эти действия не только не осуждаются властью, а наоборот, активно одобряются и распространяются. Реальные показатели доверия к судам, а особенно среди тех, кто был участником судебных производств, на порядок выше, чем те, которые озвучиваются на широкую публику. Подорванное упомянутыми заявлениями доверие не будет восстановлено, любое судебное решение, принятое судом апелляционной инстанции по этому делу, будет восприниматься сторонним наблюдателем с недоверием", — говорится в обращении к президенту.

"К судебной власти, как институции, должно быть уважение. Ее решения должны выполняться, независимость судей должна быть защищена", — подчеркнул Совет судей Украины.