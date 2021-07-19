"Нужно поставить чиновников на место": Саакашвили раскритиковал Опимаха за остановку карьера на Житомирщине

Глава Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Михаил Саакашвили резко раскритиковал главу Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха за незаконную остановку Беховского гранитного карьера в Житомирской области. Гневный пост Саакашвили обнародовал на своей странице в Facebook.

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«В Житомирской области есть Беховский гранитный карьер. В 2000-х его создали с нуля в так называемой второй Чернобыльской зоне, в селе, которое отселили еще в 1980-х. Фактически это предприятие дало вторую жизнь местности, не говоря о сотнях рабочих мест. 20+ миллионов долларов инвестиций за 15 лет. Хорошая история. Плохая история заключается в том, что вчера государственная служба геологии и недр приостановила работу этого предприятия. В лучших традициях украинской бюрократии – никому ничего не объясняя, никого ни о чем не спрашивая, не предупреждая и вообще на всех наплевав», — написал Саакашвили.

«Проблема в том, что, когда чиновники, которые ничего не зарабатывают и не создают, плюют на людей, которые работают, платят налоги и дают работу местному населению, и в том числе платят зарплату и этим дармоедам, – это приводит к катастрофическим последствиям. На данный момент предприятие простаивает и несет убытки. Следовательно, убытки несут и работники, и бюджет, который недополучит средства. Это уже катастрофа», — добавил он.

Ранее о ситуации написал владелец Беховского гранитного карьера, основатель MS Capital Максим Шкиль. В комментариях глава Госгеонедр Роман Опимах написал, что разберется с проблемой в понедельник.

«Господин Опимах даже не в курсе о проблеме и обещает в понедельник разобраться. В понедельник! У господина Опимаха выходные… Я не знаю, является ли это в чистом виде вредительское решение о приостановке работы градообразующего предприятия заказом местных картелей, которые таким образом вымогают мзду за возможность работать, или это просто беспросветный идиотизм чиновников (в чем я сильно сомневаюсь), но факт налицо – предприятие остановлено. И сделать это может чиновник простым росчерком пера. Сделать, а потом разбираться. В понедельник. После выходных», — написал Саакашвили.

«И вы всерьез полагаете, что на такой рынок может зайти хоть один вменяемый инвестор, о котором мы мечтаем!? Да ни за что. Дикий Запад нервно курит в сторонке. Этот бардак нужно заканчивать. Уже на следующее же заседание Нацрады реформ я вынесу законопроект, который сделает возможным остановку предприятий исключительно через суд и никак иначе! Мы должны поставить на место эту армию государственных служителей, а то их стараниями скоро служить уже будет нечему», — подчеркнул глава исполкома реформ.