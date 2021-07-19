"Потрібно поставити чиновників на місце": Саакашвілі розкритикував Опімаха за зупинку кар'єра на Житомирщині

Глава Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ Міхеіл Саакашвілі різко розкритикував главу Державної служби геології і надр Романа Опімаха за незаконну зупинку Бехівського гранітного кар'єру в Житомирській області. Гнівний допис Саакашвілі оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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«У Житомирській області є Бехівський гранітний кар'єр. У 2000-х його створили з нуля в так званій другій Чорнобильській зоні, в селі, яке відселили ще в 1980-х. Фактично це підприємство дало друге життя місцевості, не кажучи про сотні робочих місць. 20+ мільйонів доларів інвестицій за 15 років. Гарна історія. Погана історія полягає в тому, що вчора державна служба геології та надр призупинила роботу цього підприємства. У кращих традиціях української бюрократії — нікому нічого не пояснюючи, нікого ні про що не питаючи, не попереджаючи і взагалі на всіх наплювавши», — написав Саакашвілі.

«Проблема в тому, що, коли чиновники, які нічого не заробляють і не створюють, плюють на людей, які працюють, платять податки і дають роботу місцевому населенню, і зокрема платять зарплату і цим дармоїдам, — це призводить до катастрофічних наслідків. Наразі підприємство простоює і зазнає збитків. Отже, збитки несуть і працівники, і бюджет, який недоотримає кошти. Це вже катастрофа», — додав він.

Раніше про ситуацію написав власник Бехівського гранітного кар'єру, засновник MS Capital Максим Шкіль. У коментарях глава Держгеонадр Роман Опімах написав, що розбереться з проблемою в понеділок.

«Пан Опімах навіть не в курсі про проблему й обіцяє в понеділок розібратися. У понеділок! У пана Опімаха вихідні... Я не знаю, чи є це в чистому вигляді шкідницьке рішення про припинення роботи містоутворювального підприємства замовленням місцевих картелів, які таким способом вимагають мзду за можливість працювати, або це просто безпросвітний ідіотизм чиновників (у чому я сильно сумніваюся), але факт очевидний — підприємство зупинене. І зробити це може чиновник простим розчерком пера. Зробити, а потім розбиратися. У понеділок. Після вихідних», — написав Саакашвілі.

«І ви всерйоз вважаєте, що на такий ринок може зайти хоч один нормальний інвестор, про якого ми мріємо!? Так ні за що. Дикий Захід нервово курить у стороні. Цей безлад потрібно закінчувати. Вже на наступне ж засідання Нацради реформ я винесу законопроект, який зробить можливим зупинку підприємств виключно через суд і ніяк інакше! Ми повинні поставити на місце цю армію державних служителів, а то їхніми стараннями скоро служити вже буде нічому», — підкреслив глава виконкому реформ.