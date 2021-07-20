Госказначейство снова заблокировало выплаты по "Большому строительству" - СМИ

Государственная казначейская служба Украины прекратила все выплаты по проектам программы «Большое строительство». Об этом написал УНИАН со ссылкой на источники.

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«Это уже не первый раз, когда глава ведомства Татьяна Слюз единолично принимает такие решения, чтобы фактически шантажировать Президента Владимира Зеленского и правительство в канун важных политических или социальных событий. При этом министр финансов Сергей Марченко на это никак не реагирует», — отмечают журналисты.

Издание отмечает, что причиной приостановки финансирования в ГКСУ называют низкий уровень остатков средств на едином казначейском счету (чуть более 10 млрд грн. на начало июля), хотя ранее даже в самом начале пандемии, когда правительство осуществляло ряд экстренных расходов — похожие индикаторы не мешали финансировать возведение дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

«Если не считать длящуюся второй год пандемию коронавируса, к которой уже давно приспособились и государственные органы, и граждане, и подрядчики госпроектов, в Украине не происходило никаких чрезвычайных событий, которые бы отвлекли з казны сверхбольшие ресурсы. А значит полная приостановка платежей — не иначе как личное решение главы ведомства Татьяны Слюз. И поскольку прецеденты уже были — есть все основания считать такое решение связанным с политикой. Примечательно, что министр финансов Сергей Марченко, по данным источников в Госказначействе, никак не реагирует на происходящее, хотя и понимает политическую и уголовную ответственность за безосновательное блокирование платежей», — говорится в статье.

Издание напоминает, что Президент Зеленский ранее уже сталкивался с проблемой блокирования платежей по «Большому строительству». В октябре минувшего года, в канун местных выборов Татьяна Слюз пошла на такой беспрецедентный шаг без согласования с Минфином и «Укравтодором». Тогда в системе «зависло» несколько миллиардов гривен уже согласованных платежей. Это деньги, которые должны были направиться на завершение работ на целом ряде важных объектов в 7-10 областях Украины. Часть из них должен был посетить с визитом Зеленский в рамках рабочих поездок по регионам.

«Диверсию» связали с тем, что Слюз, которая является креатурой лично главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — решила по просьбе своей патронессы подорвать доверие к действующей власти непосредственно перед выборами 25 октября. Якобы это дало бы возможность «Батькивщине» набрать больше электоральных баллов.

Второй раз блокирование платежей произошло в канун Нового года. Тогда наблюдатели не исключили, что речь идет о «шантаже» со стороны Тимошенко, которая якобы пыталась вести переговоры с Офисом Президента о получении поста премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля в первой половине 2021 года.

Летом 2021 года попытка заблокировать «Большое строительство» также может быть связана с желанием дискредитировать действующего главу государства и провластную партию, чтобы они не смогли открыть запланированные объекты к 24 августа, отмечает издание. «Кроме того, не стоит забывать традиционные и глубинные связи партии «Батькивщина» с руководством страны-агрессора, частые совместные голосования или «неголосования» с партией ОПЗЖ. И тогда подрыв внутренних позиций и «главной реформы» Зеленского внутри страны может оказаться лишь частью большого проекта по раскачиванию основ украинских властных институций извне. Особенно вероятным это кажется перед важными политическими переговорами, проведением «Крымской платформы» и празднованием 30-летия независимости, которое должно стать одним из ключевых событий за всю первую каденцию Президента», — говорится в материале.