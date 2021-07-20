Держказначейство знову заблокувало виплати за "Велике будівництво" — ЗМІ

Державна казначейська служба України припинила всі виплати за проектами програми «Велике будівництво». Про це написав УНІАН із посиланням на джерела.

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«Це вже не перший раз, коли глава відомства Тетяна Слюз одноосібно ухвалює такі рішення, щоб фактично шантажувати Президента Володимира Зеленського й уряд напередодні важливих політичних або соціальних подій. При цьому міністр фінансів Сергій Марченко на це ніяк не реагує», — зазначають журналісти.

Видання зазначає, що причиною припинення фінансування в ДКСУ називають низький рівень залишків коштів на єдиному казначейському рахунку (трохи більше 10 млрд грн станом на початок липня), хоча раніше навіть на самому початку пандемії, коли уряд здійснював низку екстрених витрат — схожі індикатори не заважали фінансувати зведення доріг, мостів та інших об'єктів інфраструктури.

«Якщо не брати до уваги те, що триває другий рік пандемії коронавірусу, до якої вже давно пристосувалися і державні органи, і громадяни, і підрядники держпроєктів, в Україні не відбувалося ніяких надзвичайних подій, які б відвернули з казни надвеликі ресурси. А значить повне призупинення платежів — не інакше як особисте рішення глави відомства Тетяни Слюз. Й оскільки прецеденти вже були — є всі підстави вважати таке рішення пов'язаним із політикою. Варто зазначити, що міністр фінансів Сергій Марченко, за даними джерел у Держказначействі, ніяк не реагує на те, що відбувається, хоча і розуміє політичну та кримінальну відповідальність за безпідставне блокування платежів», — йдеться в статті.

Видання нагадує, що Президент Зеленський раніше вже стикався з проблемою блокування платежів за «Велике будівництво». У жовтні минулого року, напередодні місцевих виборів Тетяна Слюз пішла на такий безпрецедентний крок без узгодження з Мінфіном та «Укравтодором». Тоді в системі «зависло» кілька мільярдів гривень вже узгоджених платежів. Це гроші, які повинні були попрямувати на завершення робіт на низці важливих об'єктів у 7-10 областях України. Частину з них повинен був відвідати з візитом Зеленський в рамках робочих поїздок по регіонах.

«Диверсії» пов'язали з тим, що Слюз, яка є креатурою особисто глави фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко і знаходиться на своїй посаді з 2014 року — вирішила на прохання своєї патронеси підірвати довіру до чинної влади безпосередньо перед виборами 25 жовтня. Нібито це дало б можливість «Батьківщині» набрати більше електоральних балів.

Вдруге блокування платежів відбулося напередодні Нового року. Тоді спостерігачі не заперечили, що йдеться про «шантаж» із боку Тимошенко, яка нібито намагалася вести переговори з Офісом Президента про отримання посади прем'єр-міністра після можливої відставки Дениса Шмигаля в першій половині 2021 року.

Влітку 2021 року спроба заблокувати «Велике будівництво» також може бути пов'язана з бажанням дискредитувати чинного главу держави та провладну партію, щоб вони не змогли відкрити заплановані об'єкти до 24 серпня, зазначає видання. «Крім того, не варто забувати традиційні та глибинні зв'язки партії «Батьківщина» з керівництвом країни-агресора, часті спільні голосування або «неголосування» з партією ОПЗЖ. І тоді підрив внутрішніх позицій і «головної реформи» Зеленського всередині країни може бути лише частиною великого проекту з розгойдування основ українських владних інституцій ззовні. Особливо ймовірним це здається перед важливими політичними переговорами, проведенням «Кримської платформи» і святкуванням 30-річчя незалежності, яке повинно стати одним із ключових подій за всю першу каденцію Президента», — йдеться в матеріалі.