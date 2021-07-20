В обход санкций: фирма из Литвы и Медведчук поставили фильтры в Крым, - Схемы (видео)

Продукцию поставили через компанию-прокладку, собственницу которой связывают с украинским нардепом.

В оккупированный Россией Крым было поставлено немецкое фильтрационное оборудование бренда Inge GmbH. Помочь обойти санкции помогла латвийская компания, которая связана через ряд других компаний с нардепом Виктором Медведчуком и "Роснефтью". Об этом сообщают журналист "Схемы", которые проводили расследование совместно с Литовским общественным телеканалом.

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Литовские журналисты обратили внимание на видео российской компании "Воронеж-Аква", на которых видны фильтры для очистки воды. "Воронеж-Аква" — это один из подрядчиков строительства двух электростанций на полуострове. На кадрах видео видна маркировка немецкой компании Inge GmbH.

[ + – ] Фильтрационная станция Фото: Скриншот

Согласно данным журналистов, "Воронеж-Аква" импортировала именно немецкие фильтры из Литвы. А посредником выступала компания Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе — это свободная экономическая зона со льготами для бизнеса.

Поставки были еще в 2018 году, после чего у Run Engineering забрали лицензию из-за подозрений экспорта товаров двойного назначения в оккупированный Крым.

В DuPont, владеющей немецкой компании, заявили, что сотрудничая с Run Engineering не имели сведений, что продукцию могут использовать в другом месте. Однако отвечать на вопрос, будут ли они принимать меры, чтобы не допускать поставок в Крым, они не стали.

Отдельно журналистам удалось установить, что собственница Run Engineering Марина Кармышева тесно связана с российской компанией "Роснефть". А через ряд фирм и с украинским народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Она имеет отношение к группе инвесткомпаний "Регион", где и началась ее карьера.

В свою очередь "Регион" относится к нардепу Медведчука. Также кипрская компания Кармышевой Nestan LTD владеет дочерней компанией, которая по данным российской границы, торговала из Новошахтинского завода нефтепродуктов. Именно этим заводом до недавнего времени владела жена Медвечука — Оксана Марченко.

[ + – ] Связи Кармышевой с другими фирмами Фото: Скриншот

Напомним, в 2017 году компания Siemens попала в скандал. Оказалось, что ее турбины были поставлены поставили в Крым для постройки электростанций. Продукция туда попала обманным путем, за это на Россию были наложены новые санкции. Siemens в свою очередь долгое время пыталась в судах доказать, что их обманули. Российские суды становились на сторону Ростеха. Суд отказался возвращать турбины производителю и арестовать их.