В обхід санкцій: фірма з Литви і Медведчук завезли фільтри в Крим, — Схеми (відео)

Продукцію поставили через прокладку, власницю якої пов'язують з українським нардепом.

В окупований Росією Крим було поставлено німецьке фільтраційне устаткуванням бренду Inge GmbH. Допомогти обійти санкції допомогла латвійська компанія, яка пов'язана через ряд інших компаній з нардепом Віктором Медведчуком і "Роснафтою". Про це повідомляють журналісти "Схем", які проводили розслідування спільно з Литовським громадським телеканалом.

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Литовські журналісти звернули увагу на відео російської компанії "Воронеж-Аква", на яких видно фільтри для очищення води. "Воронеж-Аква" — це один з підрядників будівництва двох електростанцій на півострові. На кадрах відео видно маркування німецької компанії Inge GmbH.

[ + – ] Фільтраційна станція Фото: Скриншот

Згідно з даними журналістів, "Воронеж-Аква" імпортувала саме німецькі фільтри з Литви. А посередником виступала компанія Run Engineering, зареєстрована в Каунасі — це вільна економічна зона з пільгами для бізнесу.

Поставки були ще у 2018 році, після чого в Run Engineering забрали ліцензію через підозру експорту товарів подвійного призначення в окупований Крим.

У DuPont, що володіє німецькою компанією, заявили, що, співпрацюючи з Run Engineering, не мали відомостей, що продукцію можуть використовувати в іншому місці. Однак, відповідати на питання, чи будуть вони вживати заходи, щоб не допускати поставок до Криму, вони не стали.

Окремо журналістам вдалося встановити, що власниця Run Engineering Марина Кармишева тісно пов'язана з російською компанією "Роснафта". А через ряд фірм і з українським народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Вона має відношення до групи інвесткомпаній "Регіон", де і почалася її кар'єра.

У свою чергу "Регіон" відноситься до нардепа Медведчука. Також кіпрська компанія Кармишевої Nestan LTD володіє дочірньою компанією, яка за даними російського кордону, торгувала з Новошахтинським заводом нафтопродуктів. Саме цим заводом до недавнього часу володіла дружина Медведчука — Оксана Марченко.

[ + – ] Зв'язки Кармишевої з іншими фірмами Фото: Скриншот

Нагадаємо, у 2017 році компанія Siemens потрапила в скандал. Виявилося, що її турбіни були поставлені в Крим для побудови електростанцій. Продукція туди потрапила обманним шляхом, за це на Росію були накладені нові санкції. Siemens у свою чергу довгий час намагалася в судах довести, що їх обдурили. Російські суди ставали на бік РОСТЕХ. Суд відмовився повертати турбіни виробнику і заарештувати їх.