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Як сьогодні виглядає зрадниця Оксана Марченко (фото)

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Фото: скрін | Оксана Марченко

За останньою інформацією Оксана Марченко нині живе на території Російської Федирації. Однак сама телеведуча зникла з медійного поля та не веде комунікацію в своїх соціальних мережах.

51-річна телеведуча-зрадниця Оксана Марченко, яка свого часу була зіркою каналу СТБ бувши ведучою проєктів "Україна має талант" та "Х-фактор" після втечі з України об’явилася на російському телебаченні. Зокрема, в ефіри російських каналів вийшла програма за участю Оксани Марченко під назвою "Паломниця".

Відомо, "Паломниця" — це авторський проєкт Оксани Марченко в якому вона розповідає про покаяння, вибачення, милосердя, кохання. У кожній новій серії "Паломниці" розповідається про новий епізод, де глядачів знайомлять із православними святинями та героями з історіями про те, як віра допомогла їм вижити у непростих обставинах.

Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця Fullscreen
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця
Фото: скрін
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця Fullscreen
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця
Фото: скрін
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця Fullscreen
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця
Фото: скрін
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця Fullscreen
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця
Фото: скрін
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця
Оксана Марченко - як виглядає сьогодні ведуча-зрадниця

Раніше цей проєкт був представлений на особистій сторінці телеведучої в Ютубі, остання серія якого була датована ще січнем 2024 року. Однак кадри з серіалу на російському телебачені були опубліковані тільки зараз.

Варто зауважити, що за останні 11 місяців в мережі немає свіжих фото телеведучої, так само і не відомо точне місце її знаходження.

Зазначимо, що Оксана Марченко, яка є дружиною проросійського політика-втікача Віктора Медведчука, зрадила Україну та обрала Росію. Скандальна ведуча підтримала загарбницьку політику кремлівського диктатора Путіна та війну в її рідній країні. Зрадниця перебуває під санкціями РНБО. Скандальну ведучу звинувачують у фінансуванні війни РФ проти України. Від квітня 2023 року Марченко перебуває в розшуку.

Варто зазначити, що свого часу популярна в Україні телеведуча Оксана Марченко була і залишається дружиною проросійського політика-втікача Віктора Медведчука, яка разом з ним зрадила Україну та втекла до Росії. Відомо, що родина є кумами чинного президента Росії Володимира Путіна. Додамо, що нині телеведуча перебуває під санкціями РНБО. Також в Україні її звинувачують у фінансуванні війни РФ проти України. Від квітня 2023 року Марченко перебуває в розшуку.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зараз живе Оксана Марченко.

Крім цього, Фокус писав, що Оксана Марченко відкрила кіностудію в РФ: директором став експродюсер "Україна має талант".