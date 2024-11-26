Как сегодня выглядит предательница Оксана Марченко (фото)

По последней информации Оксана Марченко сейчас живет на территории Российской Федерации. Однако сама телеведущая исчезла из медийного поля и не ведет коммуникацию в своих социальных сетях.

51-летняя телеведущая-предательница Оксана Марченко, которая в свое время была звездой канала СТБ будучи ведущей проектов "Украина имеет талант" и "Х-фактор" после побега из Украины появилась на российском телевидении. В частности, в эфиры российских каналов вышла программа с участием Оксаны Марченко под названием "Паломница".

Известно, "Паломница" — это авторский проект Оксаны Марченко в котором она рассказывает о покаянии, прощении, милосердии, любви. В каждой новой серии "Паломницы" рассказывается о новом эпизоде, где зрителей знакомят с православными святынями и героями с историями о том, как вера помогла им выжить в непростых обстоятельствах.

Оксана Марченко — как выглядит сегодня ведущая-предательница Фото: скрин Оксана Марченко — как выглядит сегодня ведущая-предательница Фото: скрин Оксана Марченко — как выглядит сегодня ведущая-предательница Фото: скрин Оксана Марченко — как выглядит сегодня ведущая-предательница Фото: скрин

Ранее этот проект был представлен на личной странице телеведущей в Ютубе, последняя серия которого была датирована еще январем 2024 года. Однако кадры из сериала на российском телевидении были опубликованы только сейчас.

Стоит заметить, что за последние 11 месяцев в сети нет свежих фото телеведущей, так же и не известно точное место ее нахождения.

Отметим, что Оксана Марченко, которая является женой пророссийского политика-беглеца Виктора Медведчука, предала Украину и выбрала Россию. Скандальная ведущая поддержала захватническую политику кремлевского диктатора Путина и войну в ее родной стране. Предательница находится под санкциями СНБО. Скандальную ведущую обвиняют в финансировании войны РФ против Украины. С апреля 2023 года Марченко находится в розыске.

Стоит отметить, что в свое время популярная в Украине телеведущая Оксана Марченко была и остается женой пророссийского политика-беглеца Виктора Медведчука, которая вместе с ним предала Украину и сбежала в Россию. Известно, что семья является кумовьями действующего президента России Владимира Путина. Добавим, что сейчас телеведущая находится под санкциями СНБО. Также в Украине ее обвиняют в финансировании войны РФ против Украины. С апреля 2023 года Марченко находится в розыске.

Напомним, ранее мы писали, как сейчас живет Оксана Марченко.

Кроме этого, Фокус писал, что Оксана Марченко открыла киностудию в РФ: директором стал экс-продюсер "Україна має талант".