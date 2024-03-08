Оксана Марченко открыла киностудию в РФ: директором стал экс-продюсер "Україна має талант"

Бывшие коллеги продюсера Алексея Басманова рассказали, что он участвовал в производстве фильмов, созданных Оксаной Марченко, и эта работа ему очень нравилась.

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Оксана Марченко, супруга бывшего нардепа Виктора Медведчука, создала в России киностудию, которой руководит бывший продюсер шоу "Україна має талант" Алексей Басманов. Об этом сообщает проект "Схемы" ("Радио Свобода").

Так, согласно данным из реестра юридических лиц Российской Федерации, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм", которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. В феврале 2024 года компания зарегистрировала домен vervica-film.ru, который на данный момент неактивен.

Учредителями компании являются российское АО "Ренессанс" (99,99%) и гражданин РФ Алексей Сергеевич Басманов (0,01%). В декларации Виктора Медведчука указывается, что его жена Оксана Марченко является бенефициарным владельцем АО "Ренессанс". Та же компания также фигурирует среди учредителей других структур супругов в России.

Фото: Схемы

Алексей Басманов, родом из России, работал в Украине с Оксаной Марченко в шоу "Україна має талант" и был линейным продюсером программы.

Журналисты отметили, что комментарии от Алексея Басманова и Оксаны Марченко пока не удалось получить. Однако бывшие коллеги Басманова рассказали, что он участвовал в производстве фильмов, созданных Оксаной Марченко, и эта работа ему очень нравилась.

Оксана Марченко покинула Украину перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году. В феврале 2023 года СБУ объявила о подозрении Марченко по статье о финансировании действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвата государственной власти. Телеведущую объявили в розыск в апреле 2023 года.

Напомним, 6 марта стало известно, что бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук, которого обвинили в государственной измене, хочет вернуть мандат, деньги и гражданство Украины. Проживая в России, он судится с президентом Украины Владимиром Зеленским, Верховной Радой и СНБО.

Ранее сообщалось, что председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль еще 1 февраля заявил, что Верховный Суд окончательно вернул в госсобственность "трубу Медведчука". Государство пыталось вернуть этот актив с 2011 года, но удалось поставить точку в этом вопросе только 31 января 2023 года.