Політолог, який закликав до переговорів з бойовиками "Л/ДНР", очолив Центр страткомунікацій

У 2018 році Сергій Биков писав "Нову Конституцію" Юлії Тимошенко. В ЗМІ також з'являлися матеріали, у яких політконсультант підтримував "мирний план" звинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. У Мінкульті призначення Сергія Бикова називають вимушеним та тимчасовим кроком.

У п'ятницю, 6 грудня, Міністерство культури та стратегічних комунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", призначивши виконувачем обов'язків директора політичного консультанта Сергія Бикова. Про це йдеться у наказі МКСК за №884.

До листопада той працював заступником начальника управління стратегічного планування та комунікацій та начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа Міністерства молоді та спорту.

У коментарі "Детектору медіа" Сергій Биков заявив, що одним з перших кроків на посаді буде аудит роботи Центру за попередній період. Загальний же напрям роботи Центру, який визначений стратегією, не змінюється.

"Ми маємо зрештою сформувати ефективну політику "єдиного голосу", щоб усім було зрозуміло, що робить влада, для чого щось робить влада, щоб влада була зрозуміла людям, громадянському суспільству, щоб була відкритою — це все є основна мета роботи Центру", — прокоментував Биков.

У коментарі "Укрінформу" заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос зазначив, що під час реалізації перереєстрації структури з'явилася "об'єктивна необхідність" тимчасового призначення Сергія Бикова на посаду виконуючого обов’язки директора державного підприємства.

Наджос наголосив, що процес реєстрації буде оперативним, а після його завершення міністерство проведе відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.

Хто такий Сергій Биков

Сергій Биков був політичним консультантом Інституту публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ. Як зазначає видання Texty, члени цього Інституту нібито презентували сумнівні соціологічні дані, а також постійно фігурують у замовних статтях. Інститут, як стверджують журналісти, помічений у піарі багатьох українських політиків, зокрема Андрія Пальчевського, Віктора Медведчука, Сергія Думчева тощо. Сам Биков у вересні 2022 року повідомляв, що більше не співпрацює з ІНПОЛІТ.

У 2018 році Анне Бикова, вже колишня дружина Сергія Бикова розповіла, що її чоловік писав "Нову Конституцію" Юлії Тимошенко.

Сергій вважав Революцію Гідності "державним переворотом" й закликав звільнити з-під варти ексочільника фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова.

У січні 2018 року Биков стверджував, що на окупованих територіях у формуваннях "ЛНР" "ДНР" російських громадян немає, а Київ має оголосити амністію бойовикам.

Також Биков вважав, що можна займатися зовнішньою політикою "з позиції україноцентризму" й замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати в життя "мирний план Медведчука".

Розійшлися Бикови у 2018 році, а влітку 2019 року, як стверджували журналісти, нібито вдарив колишню на вулиці. Як встановила судмедекспертиза, у жінки тоді виявили пошкодження рогівки ока та зламаний ніс. Інформацію про побиття колишньої дружини Биков спростовував.

"Чесно" пише, що після розлучення із Сергієм Биковим Анне почала працювати політтехнологом Партії Шарія та одружилась із Михайлом Железняком, який пізніше очолив Київську, Луганську та Черкаську організації Партії Шарія. Після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Естонії, де працює у російськомовному виданні DELFI.

Сам Сергій Биков заявив, що після призначення медіа намагаються сформувати викривлене уявлення про його минуле, погляди та професійну діяльність.

"Я ніколи не співпрацював із Медведчуком чи політичними силами, які просували проросійський порядок денний. Навпаки моя позиція завжди була і залишається послідовно проукраїнською", — написав він у соцмережі, додавши, що перемога України була, є і залишиться його пріоритетом.

Биков також зізнався, що йому, як людині, яка, за його словами, працює на перемогу України, доводиться виконувати різну роботу, іноді "невдячну", як от юридично-технічну перереєстрацію.

Нагадуємо, 9 жовтня в Мінкульті пояснили, чому всеукраїнський телемарафон не закривають і він і надалі продовжує мовлення, всупереч незгоді західних партнерів.

А у квітні нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Мінкульт визнав критично важливими підприємствами компанію "Кінокіт" та "Пересувний цирк України".