Политолог, призывавший к переговорам с боевиками "Л/ДНР", возглавил Центр страткоммуникаций

В 2018 году Сергей Быков писал "Новую Конституцию" Юлии Тимошенко. В СМИ также появлялись материалы, в которых политконсультант поддерживал "мирный план" обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука. В Минкульте назначение Сергея Быкова называют вынужденным и временным шагом.

В пятницу, 6 декабря, Министерство культуры и стратегических коммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", назначив исполняющим обязанности директора политического консультанта Сергея Быкова. Об этом говорится в приказе МКСК под №884.

До ноября тот работал заместителем начальника управления стратегического планирования и коммуникаций и начальником отдела взаимодействия с общественностью и медиа Министерства молодежи и спорта.

В комментарии "Детектору медиа" Сергей Быков заявил, что одним из первых шагов в должности будет аудит работы Центра за предыдущий период. Общее же направление работы Центра, которое определено стратегией, не меняется.

"Мы должны в конце концов сформировать эффективную политику "единого голоса", чтобы всем было понятно, что делает власть, для чего что-то делает власть, чтобы власть была понятна людям, гражданскому обществу, чтобы была открытой — это все основная цель работы Центра", — прокомментировал Быков.

В комментарии "Укринформу" заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос отметил, что при реализации перерегистрации структуры появилась "объективная необходимость" временного назначения Сергея Быкова на должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия.

Наджос отметил, что процесс регистрации будет оперативным, а после его завершения министерство проведет открытый и прозрачный отбор на определение нового руководителя Центра.

Кто такой Сергей Быков

Сергей Быков был политическим консультантом Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ. Как отмечает издание Texty, члены этого Института якобы презентовали сомнительные социологические данные, а также постоянно фигурируют в заказных статьях. Институт, как утверждают журналисты, замечен в пиаре многих украинских политиков, в частности Андрея Пальчевского, Виктора Медведчука, Сергея Думчева и др. Сам Быков в сентябре 2022 года сообщал, что больше не сотрудничает с ИНПОЛИТ.

В 2018 году Анне Быкова, уже бывшая жена Сергея Быкова рассказала, что ее муж писал "Новую Конституцию" Юлии Тимошенко.

Сергей считал Революцию Достоинства "государственным переворотом" и призвал освободить из-под стражи экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова.

В январе 2018 года Быков утверждал, что на оккупированных территориях в формированиях "ЛНР" "ДНР" российских граждан нет, а Киев должен объявить амнистию боевикам.

Также Быков считал, что можно заниматься внешней политикой "с позиции украиноцентризма" и вместо сотрудничества с ЕС и НАТО нужно воплощать в жизнь "мирный план Медведчука".

Расстались Быковы в 2018 году, а летом 2019 года, как утверждали журналисты, якобы ударил бывшую на улице. Как установила судмедэкспертиза, у женщины тогда обнаружили повреждения роговицы глаза и сломанный нос. Информацию об избиении бывшей жены Быков опровергал.

"Честно" пишет, что после развода с Сергеем Быковым Анне начала работать политтехнологом Партии Шария и вышла замуж за Михаила Железняка, который позже возглавил Киевскую, Луганскую и Черкасскую организации Партии Шария. После начала полномасштабного вторжения выехала в Эстонию, где работает в русскоязычном издании DELFI.

Сам Сергей Быков заявил, что после назначения медиа пытаются сформировать искаженное представление о его прошлом, взглядах и профессиональной деятельности.

"Я никогда не сотрудничал с Медведчуком или политическими силами, которые продвигали пророссийскую повестку дня. Наоборот моя позиция всегда была и остается последовательно проукраинской", — написал он в соцсети, добавив, что победа Украины была, есть и останется его приоритетом.

Быков также признался, что ему, как человеку, который, по его словам, работает на победу Украины, приходится выполнять разную работу, иногда "неблагодарную", как вот юридически-техническую перерегистрацию.

Напоминаем, 9 октября в Минкульте объяснили, почему всеукраинский телемарафон не закрывают и он и в дальнейшем продолжает вещание, вопреки несогласию западных партнеров.

А в апреле нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Минкульт признал критически важными предприятиями компанию "Кинокит" и "Передвижной цирк Украины".