60 млн грн в никуда: Минкульт ежемесячно тратит миллионы гривен на СМИ, которое никто не читает

По данным журналистов-расследователей, проект The Gaze должен был информировать западных читателей о ситуации в Украине, однако даже с этой задачей он не справился. При этом написание одной новости там обходится налогоплательщикам в 4000 гривен.

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На сумму в 60 миллионов гривен, выделенных из бюджета Министерства культуры Украины, финансируется англоязычное СМИ The Gaze. Несмотря на внушительные расходы, эффективность этого проекта вызывает серьезные сомнения. Об этом пишут журналисты издания NGL Media в своем расследовании, опубликованном 30 сентября.

Так, история проекта The Gaze началась с амбициозных планов предоставить западной аудитории информацию о событиях в Украине, а также познакомить ее с украинской экономикой, культурой и историей. Однако спустя четыре месяца его существования стало ясно, что проект не смог достичь поставленных целей.

Проект The Gaze стартовал в июне 2023 года под эгидой ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Изначально, его задачей было предоставить западной аудитории информацию о текущих событиях в Украине. Контент должен был включать текстовые новости, аналитические статьи и видео.

Однако генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", Юлия Островская, подчеркнула, что не все материалы должны были быть о Украине. В некоторых случаях, информация об Украине должна была дозированно смешиваться с новостями из других стран и мировыми трендами.

Из бюджета было выделено более 60 миллионов гривен на создание и поддержание The Gaze. Эти расходы включали в себя разработку и техническое сопровождение платформы, а также контент.

За создание контента отвечали частные подрядчики, и каждая вторая публикация The Gaze даже косвенно не затрагивала Украину. Это вызвало иронию со стороны журналистов, поскольку ресурс занимался такими темами, как аукцион старейшего виски в Великобритании, легализация употребления каннабиса в Германии, конфискация кокаина в Ирландии и проблемы с дислексией у Арнольда Шварценеггера.

"Статьи The Gaze по тематике тоже не сильно отличаются от новостей. Если в рубриках Politics и Economics все же преобладают материалы, где хотя бы упоминается Украина, то в разделе Technology, Life и Culture таких текстов не так много. Зато читателям предлагают подборки фильмов и сериалов, посмотреть оборудование для пикников или почитать о режиссере Романе Полански", — отмечают авторы расследования.

Согласно данным портала госзакупок Prozorro, стоимость уже заключенных договоров на производство видео составила 35 миллионов гривен, а на текстовые новости и статьи — 11 миллионов гривен. Учитывая также разработку и поддержку сайта, общие затраты на проект составили более 60 миллионов гривен за четыре месяца существования.

Кроме того, согласно смете, стоимость создания одной короткой новости составила 4000 гривен, а статьи — 8500 гривен. Часть материалов была переведена с украинского языка на английский, привлекая переводчиков. Важно отметить, что значительная часть контента является рерайтом, хотя и качественным.

Несмотря на серьезные сомнения в эффективности проекта, руководство "Мультимедийной платформы иновещания Украины" высоко оценивает его деятельность и планирует продолжить его финансирование.

"Сейчас деятельность этого сайта, кроме уже потраченных более 60 млн грн, стоит налогоплательщикам около 12 млн грн ежемесячно, хотя необходимость и эффективность таких расходов является, мягко говоря, сомнительной — особенно в условиях войны, которую страна ведет за свое выживание", — резюмировали журналисты.

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Посещаемость сайта The Gaze

Отметим, что согласно данным сайта аналитики Similarweb, за последний месяц портал The Gaze посетили почти 49 тысяч человек, что является крайне низким показателем при таких вложениях. При этом подавляющее большинство читателей, которые заходят на сайт впервые, больше не возвращаются туда, а среднее время пребывания пользователя на портале составляет всего 49 секунд.

Посещаемость сайта The Gaze Фото: Скриншот

Для сравнения, сайт национального агентства "Укринформ", которое финансируется из государственного бюджета, ежемесячно посещают более 4-х миллионов человек.

А сайт государственного телеканала FREEДОМ посещают до миллиона человек.

Напомним, журналисты выяснили, что улицу Вокзальную в городе Буча Киевской области восстановили некачественно, с нарушением строительных правил и норм. Улицу восстанавливала компания, у которой прежде не было соответствующего опыта.