Договорились устно: самую известную улицу Бучи отстраивали без тендеров, — расследование (видео)

По информации журналистов, горсовет нашел неких предпринимателей без опыта из Ровенской области и выделил им сотни миллионов гривен. Сколько в конечном итоге придется заплатить, заранее якобы "не знали".

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Кадры с разгромленной российской техникой на улице Вокзальной в Буче в прошлом году облетели заглавные полосы, пожалуй, всех мировых СМИ. Но местные жители говорят, что работы по ее восстановлению проводились некачественно. Наспех. С нарушением строительных правил и норм. Улицу восстанавливала компания, у которой прежде не было соответствующего опыта. Об этом сообщает Bihus.Info.

Восстановление провели спешно к приезду президента Украины Владимира Зеленского и годовщине освобождения города, рассказали местные жители.

Та самая улица в Буче

"Сделали на скорую руку красивую картинку к приезду Зеленского. Как только приехал Зеленский, сразу тут же все пропали, — пояснил местный житель. — Доски были мокрые, сырые, уже на них был грибок. То есть это так не делается. Вначале доски высыхают до определенной сухости, а потом уже укладываются".

Местный житель рассказал о некачественный работах "к приезду Зеленского"

200 млн гривен без тендеров и конкурсов

Контракт на восстановление Бучи мог бы украсить портфолио лучших строительных фирм мира, допускают журналисты, однако каким-то образом его, в числе прочих, удалось заполучить предпринимателю из населенного пункта Дубровица Ровенской области Сергею Цыбульскому.

Его компания восстанавливала не только Вокзальную улицу, но и ряд других объектов. Точное количество он сходу назвать не смог — около 300, говорится в расследовании.

В Буче работала семейная фирма

Речь идет о семейной фирме, в которой трудится его сын Дмитрий и брат, в собственности которого до недавнего времени находилось ООО "Грилана". Только по официальным данным, их доход в Буче превысил 200 млн гривен, отмечают журналисты. Причем контракт был предоставлен без тендеров и конкурсов, а опыта подобных работ у компании прежде не было.

Основную часть восстановительных работ в Буче местные власти поручили компании Сергея Цыбульского из городка Дубровица Ровенской области

Прежде в родном городке компания Цыбульского занималась строительством намного меньшего масштаба, уточнили авторы расследования. По их данным, общая стоимость контрактов фирмы за предыдущие 6 лет исчисляется чуть более 30 млн гривен, тогда как за несколько кварталов 2022-го она получила свыше 200 млн.

При этом семейный бизнес из Дубровицы в официальных пресс-релизах не упоминается, хотя присутствует информация о фонде Уоррена Баффета The Howard G. Buffett Foundation, организации "Надежда для Бучи" и прочих. Однако семья из Дубровицы выполняла основную часть работ, опять же, по данным авторов опубликованного сюжета.

Каким образом был получен контракт?

Цыбульский вместе с сыном возил в Бучу хлеб, затем установил контакты с местными чиновниками, которые и предложили отстраивать город, изложили расследователи версию предпринимателя.

"Мы даже не рассчитывали, честно говоря, что нам так повезет", — сказал Цыбульский в интервью.

Сергей Цыбульский

По некоторой части из примерно 300 объектов, которые компания восстанавливала в Буче, журналисты обнаружили документацию на Prozorro, но по многим другим заказам документации не было вообще.

Как оплачивались работы?

Журналисты-расследователи сообщили, что об оплате договорились устно, без каких бы то ни было письменных подтверждений.

"Договоры, подписанные, плюс есть такая статья в гражданском кодексе [предприниматель оговорился и сказал в уголовном], которая позволяет заключать устные договоры", — сказал Цыбульский в интервью журналистам.

Более того, стоимость проделанных работ озвучивалась постфактум.

"Я объясню, почему. Смотрите, ты приходишь к свалке. Ты не можешь понять, что здесь нужно сделать. Люди становятся на колени и просят: "Помогите, пожалуйста, потому что скоро зима. Ты не можешь заключить договор, потому что ты не знаешь, сколько оно стоит. Это называется восстановление", — пояснил он.

Вопрос о том, почему был выбран именно такой способ расчета, руководитель строительной компании переадресовал юридическому отделу городского совета Бучи.

Напомним, что во время саммита НАТО в Вильнюсе в адрес Украины слово "коррупция" не прозвучало ни разу. Такое заявление сделал по итогам форума сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

Также сообщалось, что в Соломенском районе власти потратили 2,3 млн гривен на 1660 скамеек для укрытий. Двери для туалетов закупались "по цене канадского кедра", а туалетной бумаги приобрели на 2,9 млн.