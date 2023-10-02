60 млн грн у нікуди: Мінкульт щомісяця витрачає мільйони гривень на ЗМІ, яке ніхто не читає

За даними журналістів-розслідувачів, проєкт The Gaze мав інформувати західних читачів про ситуацію в Україні, однак навіть із цим завданням він не впорався. При цьому написання однієї новини там коштує платникам податків 4000 гривень.

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На суму в 60 мільйонів гривень, виділених із бюджету Міністерства культури України, фінансується англомовне ЗМІ The Gaze. Попри значні витрати, ефективність цього проєкту викликає серйозні сумніви. Про це пишуть журналісти видання NGL Media у своєму розслідуванні, опублікованому 30 вересня.

Так, історія проєкту The Gaze почалася з амбітних планів надати західній аудиторії інформацію про події в Україні, а також познайомити її з українською економікою, культурою та історією. Однак через чотири місяці його існування стало зрозуміло, що проєкт не зміг досягти поставлених цілей.

Проєкт The Gaze стартував у червні 2023 року під егідою ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України". Спочатку, його завданням було надати західній аудиторії інформацію про поточні події в Україні. Контент мав включати текстові новини, аналітичні статті та відео.

Однак генеральна директорка ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", Юлія Островська, наголосила, що не всі матеріали мали бути про Україну. У деяких випадках, інформація про Україну мала дозовано змішуватися з новинами з інших країн і світовими трендами.

З бюджету було виділено понад 60 мільйонів гривень на створення і підтримку The Gaze. Ці витрати охоплювали розробку і технічний супровід платформи, а також контент.

За створення контенту відповідали приватні підрядники, і кожна друга публікація The Gaze навіть побічно не зачіпала Україну. Це викликало іронію з боку журналістів, оскільки ресурс опікувався такими темами, як аукціон найстарішого віскі у Великій Британії, легалізація вживання канабісу в Німеччині, конфіскація кокаїну в Ірландії та проблеми з дислексією в Арнольда Шварценеггера.

"Статті The Gaze за тематикою теж не сильно відрізняються від новин. Якщо в рубриках Politics і Economics все ж переважають матеріали, де хоча б згадується Україна, то в розділі Technology, Life і Culture таких текстів не так багато. Натомість читачам пропонують добірки фільмів і серіалів, переглянути обладнання для пікніків або почитати про режисера Романа Поланскі", — зазначають автори розслідування.

Згідно з даними порталу держзакупівель Prozorro, вартість уже укладених договорів на виробництво відео склала 35 мільйонів гривень, а на текстові новини та статті — 11 мільйонів гривень. Враховуючи також розробку і підтримку сайту, загальні витрати на проєкт склали понад 60 мільйонів гривень за чотири місяці існування.

Крім того, згідно з кошторисом, вартість створення однієї короткої новини становила 4000 гривень, а статті — 8500 гривень. Частину матеріалів було перекладено з української мови на англійську, залучивши перекладачів. Важливо зазначити, що значна частина контенту є рерайтом, хоча і якісним.

Попри серйозні сумніви в ефективності проєкту, керівництво "Мультимедійної платформи іномовлення України" високо оцінює його діяльність і планує продовжити його фінансування.

"Наразі діяльність цього сайту, окрім уже витрачених понад 60 млн грн, коштує платникам податків близько 12 млн грн щомісяця, хоча необхідність та ефективність таких витрат є, м'яко кажучи, сумнівною — особливо в умовах війни, яку країна веде за своє виживання", — резюмували журналісти.

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Відвідуваність сайту The Gaze

Зазначимо, що згідно з даними сайту аналітики Similarweb, за останній місяць портал The Gaze відвідали майже 49 тисяч осіб, що є вкрай низьким показником за таких вкладень. При цьому переважна більшість читачів, які заходять на сайт уперше, більше не повертаються туди, а середній час перебування користувача на порталі становить лише 49 секунд.

Відвідуваність сайту The Gaze Фото: Скриншот

Для порівняння, сайт національного агентства "Укрінформ", яке фінансується з державного бюджету, щомісяця відвідують понад 4 мільйони осіб.

А сайт державного телеканалу FREEДОМ відвідують до мільйона осіб.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що вулицю Вокзальну в місті Буча Київської області відновили неякісно, з порушенням будівельних правил і норм. Вулицю відновлювала компанія, яка раніше не мала відповідного досвіду.