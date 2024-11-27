Екснардеп Царьов отримав 8 років тюрми, його майно на понад ₴460 млн конфіскували

Проросійський політик Олег Царьов втік у Росію ще у 2014 році. Його бізнес у Криму не лише приносив Кремлю гроші, але й фінансував Росгвардію.

Колишнього народного депутата Олега Царьова заочно засудили. Він отримав тюремний вирок за ще однією стравою. Про це 27 листопада повідомила пресслужба Служби безпеки України.

СБУ зібрала докази, завдяки яким Царьова визнали винним у фінансуванні збройної агресії РФ. Фігурант переховується від правосуддя, тому справу розглядали за його відсутності. Суд призначив йому 8 років ув’язнення та конфіскацію усього належного майна.

В український дохід вилучили:

санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської" у Криму (загальна вартість — понад 456 млн гривень;

квартиру в центрі Дніпра (вартість — 3,2 млн гривень);

земельну ділянку у Київській області (вартість — 1,3 млн гривень).

Правоохоронці з’ясували, що Царьов регулярно сплачує Москві "податки" за рекреаційний бізнес на тимчасово окупованому півострові та платить за охорону об’єктів Росгвардії.

Царьова звинувачують ще за двома статтями, відповідний акт направлений у суд. Окрім того, у 2022 році він був заочно засуджений до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, про те, що екснардеп Олег Царьов отримав підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та держкордону України, стало відомо приблизно рік тому. Проросійський політик у 2014 році виїхав у Росію.

Також у СБУ інформували, що Царьов після початку повномасштабної війни встановив зв’язки з Міноборони РФ і ділився з ворогом даними про наслідки авіаударів по Україні.